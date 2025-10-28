Prima pagină » Sport » La 350 de metri înălțime. Liderul Arabiei Saudite ridică primul stadion suspendat din istorie pentru Cupa Mondială din 2034

Olga Borșcevschi
28 oct. 2025, 16:09, Sport
Arabia Saudită a anunțat construcția unei arene spectaculoase, suspendată la 350 de metri deasupra deșertului, în inima megaproiectului The Line, orașul viitorului pe care saudiții îl ridică până în 2030.

Noul stadion, denumit „NEOM Sky Stadium”, va fi primul din lume construit la o asemenea altitudine, în vârful unui zgârie-nori.

Stadionul va avea o capacitate de 46.000 de locuri și va folosi, în proporție de 100%, energie regenerabilă.

Acesta va oferi o vedere spectaculoasă asupra deșertului și va fi echipat cu tehnologie de ultimă generație, printre care acoperiș retractabil, ventilație naturală inteligentă și un sistem de proiecții holografice pe pereții interiori.

Arabia Saudită, gazda Cupei Mondiale din 2034

Construcția ar urma să înceapă în 2027, cu finalizare estimată pentru 2032, chiar înaintea Campionatului Mondial din 2034, competiție pe care Arabia Saudită o va găzdui.

Arabia Saudită pregătește deja 15 stadioane pentru CM 2034. Primcipala arenă va fi King Salman International Stadium, din Riyadh, care va fi cel mai mare stadion din regat: 92.760 de locuri.

King Salman International Stadium – Foto: X / The B1M

