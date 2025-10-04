Prima pagină » Sport » Lotul României pentru MECIURILE cu Moldova și Austria. Surprizele lui Mircea Lucescu

Lotul României pentru MECIURILE cu Moldova și Austria. Surprizele lui Mircea Lucescu

04 oct. 2025, 14:31, Sport
Lotul României pentru MECIURILE cu Moldova și Austria. Surprizele lui Mircea Lucescu

Echipa națională a României va juca două meciuri pe Arena Națională, un amical cu Moldova și cel din preliminariile CM 2026 cu Austria.

Joi, 9 octombrie, ora 21:00, se joacă România – Moldova, iar duminică, 12 octombrie, ora 21:45, are loc România – Austria.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul, care e alcătuit din 14 jucători din străinătate și 14 din Superliga. Sunt trei jucători convocați în premieră, Cătălin Cîrjan (Dinamo), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt) și Lisav Naif Eissat (Maccabi Haifa), arată frf.ro.

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI
Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Programul complet al grupei:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigović 14′)

Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0 (Sabitzer 54′-pen.), San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 (Džeko 50′ / Sabitzer 49′, Laimer 65′), Cipru – ROMÂNIA 2-2 (Loizou 29′, Charalampous 76′ / Drăguş 2′, 18′)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Cancan.ro
SINGURA băutură benefică pentru creier care ajută și la slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: 'Miracol pe pământ!'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Cancan.ro
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 de euro acum, în octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Cod galben de inundații până duminică dimineața! Care sunt județele vizate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul NR.1 pentru divorțuri și despărțiri
Capital.ro
Tipurile de construcții care nu mai au nevoie de autorizație. Senatul a adoptat propunerea legislativă
Evz.ro
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Faceți cunoștință cu singurul șoarece din lume care urlă la Lună
ACTUALITATE Noi restricții de circulație la Piața Unirii. De când intră în vigoare și ce rute alternative există/ Băluță: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme
15:44
Noi restricții de circulație la Piața Unirii. De când intră în vigoare și ce rute alternative există/ Băluță: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme
EXTERNE Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii”
15:26
Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii”
ACTUALITATE Stai la bloc? Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură. Când poate interveni asociația de proprietari
15:23
Stai la bloc? Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură. Când poate interveni asociația de proprietari
TRANSPORT O companie aeriană plănuiește să ELIMINE ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale
15:09
O companie aeriană plănuiește să ELIMINE ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale
ACTUALITATE Istorie neștiută. De ce a ezitat Gheorghiu-Dej la numirea lui Ion Iliescu în funcție. Lavinia Betea: „Cum să pui un inginer la propagandă?”
15:00
Istorie neștiută. De ce a ezitat Gheorghiu-Dej la numirea lui Ion Iliescu în funcție. Lavinia Betea: „Cum să pui un inginer la propagandă?”
HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2025. GEMENII își ating obiectivul
15:00
Horoscop 5 octombrie 2025. GEMENII își ating obiectivul