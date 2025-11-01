Louis Munteanu a intrat în repriza a doua a meciului Dinamo – CFR Cluj, 2-1, și a dat pasa decisivă la golul lui Emerllahu. După partidă, în care echipa sa a fost învinsă, atacantul a plecat plângând din interviu.

Jucătorul a spus că atunci când a ales să rămână la CFR Cluj, în vară, nu se gândea că va lupta pentru a evita retrogradarea, dar fostul internațional Basarab Panduru l-a taxat pe Louis Munteanu, declarând că de fapt fotbalistul de 23 de ani a plâns pentru că a rămas la echipă, nu că formația sa a pierdut.

Dinamo a câștigat cu CFR Cluj, 2-1, după ce a întors rezultatul, golurile venind de la doi jucători ce au intrat ca rezerve.

Louis Munteanu, cu lacrimi în ochi după meciul Dinamo – CFR Cluj, 2-1. Reacție dură: „Nu dau doi bani pe plânsul lui”

„Dacă plângi, înseamnă că vrei? Păi dacă vrei, arată în teren. Fii primul care oprește adversarul. Păi hai să plângă toți când pierd. Nu e pe plâns aici, e pe ce faci în teren, pe bărbatul care trebuie să fii. Plângi unde vrei, dar nu aici.

Nu mă impresionează deloc plânsul ăsta, nu dau doi bani pe acest plâns. Deloc nu mă impresionează. În fotbal trebuie să faci ce trebuie să faci, nu să dai vina pe alții, iar tu să fii primul care nu face ce trebuie.

Au pierdut ceilalți, că tu ai dată pasă de gol? Eu înțeleg altceva, că «eu sunt supărat că am rămas aici, trebuia să plec». El e supărat pe tot ce s-a întâmplat, că nu a plecat, nu pe rezultat. Nu știu dacă îl mai deranjează rezultatul, că deja te-ai obișnuit, sunt prea multe rezultate negative ca să nu te obișnuiești.

Imediat după declarația aia a dat în plâns. Dacă plâng Roy Keane sau Paul Scholes, da, știu că plâng de ciudă că au făcut tot posibilul să câștige meciul și nu au reușit. Bine, Keane e bărbat, face ce trebuie în teren și nu începe să plângă. Acel plâns îl înțeleg.

Dar când ai discursul ăsta, că toată lumea e de vină mai puțin tu, ceva nu e în regulă. De asta e și echipa în situația asta, că fiecare dă vina pe altcineva”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport, iar Marius Baciu, prezent și el în studio, a declarat „Nu dă dovadă că e coleg. Apărarea? Păi și el face parte din apărare. De la el pleacă apărarea. Organizarea jocului pleacă de la atacant, ne ducem toți și facem distanțe scurte între compartimente și nu luăm gol. Nu putem discuta despre apărare aici”.