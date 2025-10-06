Louis Munteanu, primul gol după aproape trei luni. Ce spune despre TRANSFERUL ratat și reacția lui Nelu Varga

CFR Cluj a învins-o pe FC Hermannstadt, 2-1, în etapa 12 a Superligii. Echipa din Gruia a realizat a doua sa victorie, la aproape trei luni de la prima, 2-1 cu Unirea Slobozia, la 13 iulie.

CFR avea în ultimele meciuri șapte egaluri și trei eșecuri. Au marcat acum Louis Munteanu (24), Lindon Emerllahu (55), respectiv Dragoș Albu (10).

Louis Munteanu e la primul său gol după aproape trei luni, dar după meci a vorbit despre transferul ratat în vară, când a fost dorit de echipe ca Rennes, Valencia și Ajax.

Louis Munteanu, primul gol după aproape trei luni

„Încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sunt fericit pentru victoria echipei şi chiar am jucat bine. Zic că meci cu meci s-a văzut că lucrăm la antrenament, lucruri bune şi după cinci, şase meciuri am reuşit să câştigăm. A fost greu (n.red. – despre transferul ratat), dar zic că am trecut peste. Vreau să muncesc din ce în ce mai mult, iar de acum să fie un reset şi pentru mine, să joc ca anul trecut, să mă bucur de fotbal, nu cum am fost trist până acum”, a spus Louis Munteanu.

„Perioada negativă cu mercato s-a încheiat, iar el (n.r. Louis Munteanu) e aici și dă 100%. Facem orice să se simtă bine și consider că este unul dintre cei mai buni atacanți din România”, a declarat și antrenorul CFR-ului, Andrea Mandorlini.