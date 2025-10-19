Prima pagină » Sport » Max Verstappen le pune probleme celor de la McLaren. Cât de aproape e pilotul de titlul mondial în această seară

19 oct. 2025, 21:16, Sport
Max Verstappen avansează consistent în cursa pentru titlul mondial de Formula 1. Pilotul olandez a câștigat sprintul de ieri de la Austin și va pleca din pole position în cursa din această seară. Piloții de la McLaren au avut o cursă de sprint haotică. Piastri a provocat un carambol care l-a afectat și pe coiechipierul Lando Norris. 

Cu doar 6 curse rămase din acest sezon intens de Formula 1, Max Verstappen le face probleme celor de la McLaren. Olandezul s-a apropiat în clasament la 55 de puncte de liderul Piastri și la 33 de puncte de Norris.

Pilotul celor de la Red Bull s-a impus în calificări cu aproape trei zecimi diferență față de Norris. Liderul campionatului, Oscar Piastri, a reușit să termine doar pe locul șase în calificări. Verstappen are un avantaj considerabil în lupa la titlu deoarece va pleca de pe prima poziție în cursa de pe Circuitul American.

Accidente în lanț pe circuitul din Statele Unite ale Americii

Nu doar McLaren a avut parte de o cursă neagră pe circuitul de la Austin. Piloții Lance Stroll și Esteban Ocon s-au ciocnit în turul al 16-lea al cursei în același viraj în care Piastri și Norris s-au accidentat. Cursa nu a mai fost reluată după incident iar pilotul olandez a trecut linia de sosire în frunte. Podiumul cursei de sprint a fost completat de piloții George Russell și Carlos Sainz.

Chiar dacă Verstappen a fost în fața perechii de la McLaren în fiecare dintre ultimele trei curse, va avea nevoie de mai mult noroc sau neatenții din partea echipei britanice. Mai sunt 166 de puncte de jucat în cursa pentru marele titlu.

