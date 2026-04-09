Valeriu Argăseală i-a scris o poezie lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a decedat marți, la vârsta de 80 de ani. Era internat de la 29 martie la Spitalul Universitar București, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia.
Sicriul cu trupul neînsuflețit e depus de miercuri la Arena Națională, unde cei care doresc îi pot aduce un omagiu până joi, la ora 20:00.
Vineri cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde slujba va începe la ora 10:00. Ceremonia de înmormântare a lui Mircea Lucescu este programată să înceapă la ora 12:20, la Cimitirul Bellu din Capitală, și vor fi onoruri militare, iar aceste evenimente vor fi doar pentru familie și apropiați.
În semn de omagiu, Valeriu Argăseală, oficial FCSB și pasionat de poezie, publicând și un volum, i-a scris acum un poem lui Mircea Lucescu.
Iată versurile:
Te-ai dus,
Încă un …. Escu singuri ne-a lăsat,
În plină săptămână până-n Paște,
Fără să mai vorbească a plecat,
Poate simțind că alții se vor naște.
Și-așa eram puțini de viță bună,
O veche generație de pași,
Dar a plecat și el fără să spună,
Secretul vieții pentru cei rămași.
De mic a început să se gândească,
La viitorul lui cum o să fie,
Să știe bine cum să-l construiască,
Să dăinuiască pentru veșnicie.
Durerea, timpul, sărăcia, dorul,
I-au fost prieteni în copilărie,
Dar sportul, cărțile și difuzorul,
L-au dus în centru din periferie.
S-a dus și ne-a lăsat cu dorul,
În suflete cum lasă urmă fumul,
Vom plânge jucătorul, antrenorul,
Cum a fost el nu a mai fost niciunul.
De ce nu ne-ai dat nouă dreptul,
Să îți decidem soarta uneori,
Că sigur nu-ți dădeam acum acceptul,
Când Hristos înviază tu să mori.
Du-te nea Mircea unde crezi că-ți place,
Poate-i lume mai bună, înțeleaptă,
Dar nu știm încă sigur ce vei face,
Că poate-i vreo echipă ce te-așteaptă.