Mircea Lucescu a decedat marți, la vârsta de 80 de ani. Era internat de la 29 martie la Spitalul Universitar București, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia.

Sicriul cu trupul neînsuflețit e depus de miercuri la Arena Națională, unde cei care doresc îi pot aduce un omagiu până joi, la ora 20:00.

Vineri cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde slujba va începe la ora 10:00. Ceremonia de înmormântare a lui Mircea Lucescu este programată să înceapă la ora 12:20, la Cimitirul Bellu din Capitală, și vor fi onoruri militare, iar aceste evenimente vor fi doar pentru familie și apropiați.

Valeriu Argăseală i-a scris o poezie lui Mircea Lucescu

În semn de omagiu, Valeriu Argăseală, oficial FCSB și pasionat de poezie, publicând și un volum, i-a scris acum un poem lui Mircea Lucescu.

Iată versurile:

Te-ai dus,

Încă un …. Escu singuri ne-a lăsat,

În plină săptămână până-n Paște,

Fără să mai vorbească a plecat,

Poate simțind că alții se vor naște.

Și-așa eram puțini de viță bună,

O veche generație de pași,

Dar a plecat și el fără să spună,

Secretul vieții pentru cei rămași.

De mic a început să se gândească,

La viitorul lui cum o să fie,

Să știe bine cum să-l construiască,

Să dăinuiască pentru veșnicie.

Durerea, timpul, sărăcia, dorul,

I-au fost prieteni în copilărie,

Dar sportul, cărțile și difuzorul,

L-au dus în centru din periferie.

S-a dus și ne-a lăsat cu dorul,

În suflete cum lasă urmă fumul,

Vom plânge jucătorul, antrenorul,

Cum a fost el nu a mai fost niciunul.

De ce nu ne-ai dat nouă dreptul,

Să îți decidem soarta uneori,

Că sigur nu-ți dădeam acum acceptul,

Când Hristos înviază tu să mori.

Du-te nea Mircea unde crezi că-ți place,

Poate-i lume mai bună, înțeleaptă,

Dar nu știm încă sigur ce vei face,

Că poate-i vreo echipă ce te-așteaptă.