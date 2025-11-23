FCSB a luat doar un punct în meciul cu Petrolul, 1-1, după ce a condus din minutul 12 al meciului. Echipa roș-albastră e pe locul zece, 21 de puncte, la patru distanță de play-off. Pe locul șase, ultimul de play-off, e Farul.

Mihai Stoica, oficialul FCSB, a discutat despre remiza cu Petrolul și despre varianta ca formația campioană să nu se califice în play-off.

După partida cu Petrolul, Gigi Becali a declarat că nu crede că FCSB va ajunge în play-off.

Mihai Stoica, după FCSB – Petrolul 1-1: „Ar fi o rușine mondială”

„Mă așteptam să pierdem la ce ni se întâmplă în ultima vreme. Să ai atâtea ocazii, chiar în condițiile în care s-au schimbat o grămadă de poziții ale jucătorilor în timpul meciului și la un moment dat cred că se instalase și haosul, dar ocazii tot am avut, n-am încetat să avem.

Să iei un asemenea gol, pentru că Petrolul a avut o ocazie în prima, când Târnovanu a aparat într-un 1-1, atât. Și în a doua să spui că Jyry acolo, când a dat, a dat de la de 20 și ceva de metri la poartă. Dar noi am avut ocazii multe. Însă golul nici nu știu să mă gândesc așa în urmă când am luat un gol atât de ciudat și de enervant.

Târnovanu a greșit. Pentru că devierea există, dar el nu a intuit efectul. Ok, cred că ar fi avut timp să se poziționeze, să intervină cu amândouă mâinile. Ok, a greșit Stoian. A fost și un noroc chiar că mingea l-a lovit pe Ngezana, dar trebuia să o scoată. E greșeală. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.