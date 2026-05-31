Motivul pentru care Zhang are palme groase de 8 centimetri. Antrenamentul și-a pus amprenta asupra fizicului său

Un bărbat care a practicat tehnica kung-fu „Palma de Fier cu Nisip” timp de două decenii are acum palme groase de aproapre 8 centimetri.

Maestrul de arte marțiale Zhang Longxiang practică de 20 de ani străvechea tehnică kung-fu numită „Iron Sand Palm” (Palma de Fier cu Nisip).

Palmele sale au ajuns să fie de două ori mai groase decât cele ale unui om obișnuit, scrie odditycentral.com.

Zhang (53 de ani) a fost pasionat de kung-fu încă din copilărie. În 1998, după ce l-a întâlnit pe maestrul Yang Xinchuan, specialist în „Iron Palm”, a decis să își dedice viața acestei practici.

După 20 de ani, a devenit el însuși un maestru recunoscut și respectat pretutindeni în lume.

Ce este „Iron Sand Palm”

Metoda tradițională de condiționare Shaolin combină qigong-ul cu lovirea repetată a unor materiale abrazive.

Scopul este creșterea densității osoase, întărirea tendoanelor, creșterea rezistenței la durere și a forței de lovire.

Un efect secundar vizibil este însă îngroșarea progresivă a palmelor.

Zhang a spus că antrenamentul era foarte dureros: „Trebuia să lovesc sacul de nisip de 6.000 de ori pe zi!”

Maestrul spune că nu există secrete și că progresul vine doar după muncă repetată. În cei 20 de ani, Zhang s-a rănit de nenumărate ori în sacii umpluți cu bile de oțel.

Zhang și-a protejat mâinile cu un vin medicinal tradițional primit de la maestrul său, care favorizează însă și îngroșarea țesuturilor.

În prezent, palma dreaptă a lui Zhang are 8 centimetri grosime! Mâinile sale nu sunt doar impresionante ca aspect, ci foarte puternice. În timpul demonstrațiilor de arte marțiale, maestrul sparge teancuri de cărămizi cu mâinile goale și bate cuie folosindu-și doar palmele.

Între anii 2006-2010, Zhang a câștigat concursuri naționale de arte marțiale timp de 5 ani la rând și este considerat un adevărat As al stilului „Iron Sand Palm”.

