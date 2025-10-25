Deși s-a născut fără tibii, Gabriela Bantaș, 29 de ani, nu a lăsat nici o limitare să o oprească. Campioană națională la para canoe, meditator de română și engleză, Gabi demonstrează zi de zi că voința poate învinge orice obstacol.

Pentru Gabriela Bantaș, componentă a lotului național de para canoe, nu există „nu pot”. La prima ediție a Campionatelor Naționale, sportiva a urcat de două ori pe prima treaptă a podiumului și era în culmea fericirii după finiș: „ Sunt foarte emoționată, mi-au dat și lacrimile. Mă emoționez foarte ușor pentru că am realizat ceva excepțional” .

Campioana pe apă, profesoară pe uscat

„Este locul meu preferat, sincer! Glumesc foarte des că aș dormi acolo, în caiac, îmi place foarte mult și s-a prins virusul ca să zic așa de la bun început. Mi-a plăcut foarte mult în caiac, m-am adaptat foarte rapid și e locul unde aș sta zi lumină”, mărturisește sportiva, care este un adevărat model pentru cei din jur.

Mereu cu zâmbetul pe buze, tânăra este cea care are tot timpul o vorbă bună pentru fiecare dintre colegii ei. „Vine natural cred să rămâi cu zâmbetul pe buze când faci ceva ce îți place! M-am născut fără tibie la ambele picioare, există practic – cum văd eu – două opțiuni: ori să rămânem blocați în aceste limitări, ori mergem mai departe și vedem ce putem face”, afirmă Gabriela Bantaș.

Gabi și-a dorit tot timpul să își depășească limitele: „Îmi place și să merg pe role. Am mers pe role chiar și cu ortezele, port aceste dispozitive medicale să mă ajute să merg”. Atunci când nu e la antrenamente și la concursuri, sportiva nu are timp să se plictisească. „Predau limba română străinilor, dar și engleză românilor care vor să o învețe. Mai și consiliez elevi care vor să aplice în străinătate” concluzionează campioana de la para canoe.

E antrenată de Marian Baban

Gabriela face parte din lotul național de para canoe, acolo unde ea și colegii săi sunt pregătiți de Marian Baban, fost canotor, cu participări la două ediții de Jocuri Olimpice: Sydney 2000 și Atena 2004.

„Marian este un om incredibil și ne încurajează de fiecare dată. Eu sunt cea care pune foarte multă presiune pe mine. Așa am crescut și îmi vine instinctiv și îmi spun trage, trage, trage trage și el mereu ne spune cum să tragem, ne dă indicații, dar cu multă răbdare, cu multă empatie. Și de fiecare dată e alături de noi cu orice adaptare avem nevoie. Pentru mine e o mare onoare să fim antrenați de el”, afirmă Gabriela Bantaș despre antrenorul ei.