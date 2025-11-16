Povestea Ruxandrei Bertea, tenismena care a îndurat un chin financiar pentru a deveni câștigătoare. Debut cu victorie la Billie Jean King Cup

Ruxandra Bertea (tenismenă în vârstă de 19 ani, 319 WTA) a debutat cu victorie pentru România în Billie Jean King Cup, sâmbătă, 15 noiembrie 2025, în play-off. Puțini știu, însă, sacrificiile pe care sportiva a fost nevoită să le facă pentru a putea deveni câștigătoare.

Tenismena în vârstă de 19 ani, originară din Brăila, a impresionat cu debutul ei în play-off-ul Billie Jean King Cup, în cadrul întâlnirii României cu Noua Zeelandă. Drumul către succes, însă, este pavat cu muncă, compromisuri și sacrificii. În ultimii ani, tânăra sportivă a suferit din cauza lipsurilor financiar. Chiar dacă situația sa este pe drumul stabilizării, acum, sportiva se află încă departe de nivelul de susținere pe care îl primesc alte jucătoare din alte țări.

Ruxandra Bertea, pe drumul către succes

De trei ani, sportiva lucrează alături de antrenorul Alex Joițoiu și, recent, a reușit să obțină un contract cu sponsorul Tecnifibre, pentru ca echipamentele pentru joc să fie asigurate, arată ProSport.

La momentul actual, joacă pentru Rapid București în Campionatul Național, după ce a fost legitimată și la Dinamo. În perioada junioratului, deplasările la turnee au fost precum o „corvoadă” din punct de vedere financiar. A fost susținută de părinți și de o persoană din Galați, pe drumul spre succes. Ulterior, a primit sprijin și din partea unei asociații din București, dar și din partea Asociației Club Sportiv Arcada din Galați (unde fusese legitimată).

„Din punct de vedere financiar nu îmi este ușor, tenisul este un sport extrem de costisitor, mai ales prin prisma deplasărilor internaționale. Toate cheltuielile legate de tenis sunt acoperite de către părinții mei. Anul trecut, la o parte din turnee am fost susținută de un om de bine din Galați. Ca în orice familie implicată în sport, există sacrificii. Sper ca în viitor să găsesc și o altfel de susținere materială, pentru a-mi putea îndeplini obiectivele cât mai rapid și a-mi duce la capăt visul”, spunea Ruxandra Bertea.

S-a autocaracterizat: „Sunt o fire muncitoare care nu renunță niciodată și tot timpul încerc să–mi depășesc limitele în tot ceea ce fac! Cât despre lovitura preferată, pot spune că este backhand-ul, având câteva direcții, scheme de joc preferate, care mă ajută de multe ori să–mi surprind adversarele”.

Sursă foto: captură video Billie Jean King Cup (Youtube)