Lando Norris de la McLaren va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu de la Las Vegas, a 22-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de pe Las Vegas Street Circuit.

Liderul campionatului mondial l-a devansat pe cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) şi pe spaniolul Carlos Sainz (Williams). Australianul Oscar Piastri (McLaren) va porni din poziția a cincea.

S-a stabilit cine pleacă duminică din pole-position în Formula 1! Final palpitant în „Marele Circ”

Cursa de la Las Vegas va avea loc duminică, de la ora 6.00, și va fi transmisă în direct la TV de Antena 3.

Care va fi grila de start pentru Marele Premiu de la Las Vegas?

Prima linie

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Linia a 2-a

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes)

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Linia a 3-a

Oscar Piastri (Ausrtralia/McLaren-Mercedes)

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)

Linia a 4-a

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes)

Isack Hadjar (Franța/Racing Bulls-Red Bull)

Linia a 5-a

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Pierre Gasly (Franța/Alpine-Renault)

Linia a 6-a

Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari)

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes)

Linia a 7-a

Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)

Linia a 8-a

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

Linia a 9-a

Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari)

Linia a 10-a

Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull)

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)

Cum se prezintă clasamentele

Piloți

1. Lando Norris (Marea Britanie) 390 puncte

2. Oscar Piastri (Australia) 366

3. Max Verstappen (Olanda) 341

4. George Russell (Marea Britanie) 276

5. Charles Leclerc (Monaco) 214

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 148

7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 122

8. Alexander Albon (Thailanda) 73

9. Nico Hulkenberg (Germania) 43

10. Isack Hadjar (Franța) 43

…

Constructori

1. McLaren-Mercedes 756 puncte (campioană)

2. Mercedes 398

3. Red Bull 366

4. Ferrari 362

5. Williams-Mercedes 111