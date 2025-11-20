Prima pagină » Sport » Singura echipă din fotbalul românesc unde ar ANTRENA Victor Pițurcă: „M-ar tenta, dar ține de multe lucruri”

20 nov. 2025, 07:46, Sport
Victor Pițurcă nu mai antrenează din 2020, după ce a plecat de la Universitatea Craiova, dar a anunțat că dacă Steaua ar reveni în prima ligă ar fi tentat să stea pe banca tehnică a echipei roș-albastre.

Pițurcă a câștigat 5 titluri, 3 Cupe ale României, Cupa Campionilor și Supercupa Europei alături de Steaua.

Fostul selecționer a fost prezent la gala Boloni, unde s-a lansat filmul despre fostul internațional.

„Nu cred că mai revin în antrenorat, această meserie e foarte grea, foarte dificilă. Un proiect nu neapărat din țară m-ar tenta, am zis că în țară nu voi mai antrena decât Steaua.

Dar cine știe? Nu zic nu 100% fiindcă se poate întâmpla să fiu convins într-un fel. Mă gândeam tot în Golf, poate cine știe, o echipă bună de locurile 1-3, cine știe, poate aș putea fi convins. La echipa națională am renunțat într-un moment în care era foarte bun pentru mine. Am spus că cine știe peste câți ani voi reveni. Sigur că mă gândesc tot timpul că n-am reușit o calificare la un Campionat Mondial, mă bate acest gând. Nu mai suntem de foarte mult în top la nivel de club în fotbalul mondial. Fotbalul în țara noastră a scăzut mult și vedem în stadioane fiindcă lumea iubește foarte mult fotbalul. Sunt convins că dacă ar fi echipă valoroasă, jucători valoroși, stadioanele ar fi pline.

Echipa națională e foarte iubită și știm ce s-a întâmplat la ultimul turneu final de campionat european, cât de fericiți au fost oamenii. Acest lucru e cel mai important.

M-ar tenta un proiect în Ghencea, dar ține de multe lucruri. Cine vine, ce își dorește, cu ce oameni vrea să se lucreze, sunt multe necunoscute. Informații multe nu am, dar am încredere în noul ministru că din primăvara acestui an se va găsi o soluție ca Steaua să poată promova”, a declarat Victor Pițurcă.

