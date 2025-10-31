RAPID iese la atac înaintea derby-ului de la Craiova. Alex Dobre, mesaj războinic pentru olteni: „Rezultat pozitiv înseamnă o victorie”

Rapidul s-a impus fără drept de apel în primul meci din grupele Cupei România, 4-0 cu CSC Dumbrăvița, pe „Giulești”, cu formația bucureșteană în rol de echipă oaspete. Alex Dobre a reușit o „dublă”, iar la finalul meciului le-a transmis un mesaj războinic oltenilor, adversarii din etapa următoare a Superligii.

Trupa lui Costel Gâlcă arată mai bine de la meci la meci, iar asta se vede cu ochiul liber în fiecare evoluție.

Dobre anunță obiectivul pentru derby-ul din Bănie

Rapidiștii au cinci victorii consecutive (4 în campionat și una în Cupă) și încredere maximă în forțele lor.

După partida cu Dumbrăvița, Alex Dobre a transmis că echipa se concentrează acum doar pe derby-ul cu Universitatea, programat duminică, la Craioa, în etapa a 15-a a Ligii 1.

„Sper ca și la Craiova să obținem un rezultat pozitiv. Toată lumea este alături de noi și trebuie să le oferim aceeași energie fanilor.

În meciurile de Cupă, dacă nu intri pregătit, poți fi surprins. Trebuie să intri concentrat, atât mental, cât și fizic. Cu siguranță, valoric suntem peste ei. Jucătorii care au evoluat mai puțin au prins minute, ceea ce este foarte bine pentru ei și pentru mentalul lor, dar și al echipei.

Mă ajută mult să fiu într-o formă fizică și mentală foarte bună. Mă bucur pentru minutele primite, pentru goluri și pentru faptul că am câștigat în această seară. Ne concentrăm atât pe campionat, cât și pe Cupă, și vedem unde ne va duce acest drum frumos.

Va fi un meci interesant cu Craiova, sper din suflet să obținem un rezultat pozitiv și să fim fericiți la final. Pentru mine, un rezultat pozitiv înseamnă o victorie”, a declarat Dobre, la DigiSport.

Universitatea Craiova – Rapid este derby-ul ultimei etape a sezonului regulat. Giuleștenii sunt pe 2 în clasament, cu 31 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoșani. De partea cealaltă, „Știința” a ajuns pe 3, la trei lungimi în spatele adversarei sale, după ce bună parte din sezon a condus ierarhia Superligii.

Alex Dobre este unul dintre cei mai în formă fotbaliști români ai momentului, cu 8 goluri marcate în 14 etape de campionat și, deja, 2 reușite în Cupa României.

