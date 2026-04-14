21:41 UPDATE. Israelul și Libanul sunt de acord că Hezbollah trebuie dezarmat complet Părțile implicate în discuțiile dintre Israel și Liban de la Washington au convenit că Hezbollah trebuie dezarmat complet și că Iranului nu i se mai trebuie permis să dicteze viitorul Libanului. 21:39 UPDATE. Leiter a declarat că în urma întâlnirii au rezultat „mai multe propuneri și recomandări” și că, după prezentarea acestora guvernelor respective, cele două părți se vor „reunifica probabil în următoarele săptămâni pentru a continua discuțiile” la Washington. 21:19 UPDATE. Prezentând „viziunea pe termen lung” a celor două țări, ambasadorul Libanului a spus că speră să ajungă la un punct în care să existe doar două motive pentru care libanezii să treacă granița israeliană și viceversa. În „costume de afaceri” sau în „costume de baie” – pentru muncă sau pentru plăcere. 21:16 Ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, a vorbit cu jurnaliștii la Washington după încheierea discuțiilor cu Libanul. „Am constatat astăzi că suntem de aceeași parte a ecuației, iar acesta este cel mai pozitiv rezultat pe care l-am fi putut obține”, a declarat el. Părțile implicate în discuții au abordat tema unei „frontiere clar delimitate” între Israel și Liban, afirmă Leiter. „Am precizat foarte clar că securitatea civililor noștri nu este negociabilă. Acest lucru este înțeles de guvernul condus de [președintele Libanului] Joseph Aoun. „Aceasta a fost o victorie a bunului simț, a responsabilității și a păcii.” El a adăugat că va fi emisă o declarație comună și că se lucrează la un tratat de pace „complet”. 21:15 UPDATE. Ambasadorul Israelului: Vom colabora cu Libanul în domeniul securității Ambasadorul israelian în SUA, Yechiel Leiter, a refuzat să se angajeze în respectarea unui armistițiu în sudul Libanului după ceea ce a descris ca fiind un „schimb de replici minunat de două ore” cu ambasadorul libanez, Nada Hamadeh, la Washington, DC. „În ceea ce privește un armistițiu, avem de-a face cu un singur lucru – și am spus acest lucru foarte clar – ne concentrăm pe securitatea locuitorilor statului Israel”, a declarat Leiter. 20:34 UPDATE. Israelul propune un plan de împărțire a Libanului în trei zone, cu o prezență militară prelungită în sud, ca parte a unui efort de a controla regiunea și de a dezarma Hezbollah, potrivit presei libaneze. Conform planului, în prima zonă, armata israeliană va menține controlul de la zona de frontieră până la așa-numita „linie galbenă”, la aproximativ opt kilometri de graniță, cu desfășurarea unor forțe semnificative pentru o perioadă extinsă de timp, sub pretextul finalizării dezarmării Hezbollah.

Negocierile directe dintre Israel și Liban au început, marți seara, la Washington DC. Ultima dată când cele două țări au stabilit un contact diplomatic direct a fost în 1990, relatează The Guardian.

Ambasadorii celor două țări, în SUA, se întâlnesc în capitala americană cu secretarul de stat Marco Rubio. E vorba despre ambasadorul Israelului, Yehiel Leiter, și a ambasadorul Libanului, Nada Hamadeh. Reuniunea este descrisă în presa internațională ca fiind „pregătitoare” pentru discuții ulterioare.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că discuțiile dintre Israel și Liban de la Washington reprezintă o „ocazie istorică”.

El a afirmat că, deși nu toate problemele vor fi rezolvate în următoarele ore, speră ca părțile să înceapă să facă progrese.

„Aceasta este o oportunitate istorică. Înțelegem că ne confruntăm cu decenii de istorie și cu complexitățile care ne-au condus la acest moment unic și la oportunitatea de față”, a declarat Rubio la Departamentul de Stat, în timp ce îi întâmpina pe ambasadorii celor două țări. „Speranța de astăzi este că putem contura un cadru pe baza căruia să se poată construi o pace actuală și durabilă”, a adăugat el.

Președintele Libanului și-a exprimat speranța că negocierile directe de marți de la Washington cu Israelul vor duce la „încetarea suferinței țării sale“, după ce luna trecută a izbucnit din nou războiul între Israel și gruparea Hezbollah.

„Sper că întâlnirea de la Washington… va marca începutul sfârșitului suferinței poporului libanez în general, și a celor din sud în special”, a declarat președintele Joseph Aoun într-o declarație, adăugând că „stabilitatea nu se va întoarce în sud dacă Israelul continuă să-i ocupe teritoriile”.

În timp ce oficialii se pregăteau să înceapă discuțiile, Israelul a bombardat Tyre, unul dintre cele mai mari orașe din sudul Libanului. În ciuda negocierilor de pace, luptele dintre Hezbollah și Israel nu s-au oprit. Trupele israeliene erau pe punctul de a cuceri complet Bint Jbeil – un oraș-cheie din sudul Libanului –, în timp ce Hezbollah a lansat rachete către Israel marți, într-un ritm mai intens decât de obicei. Numai marți, atacurile israeliene au ucis 35 de persoane în Liban.

Lupte Hezbollah-Israel

Conflictul din Liban a izbucnit pe 2 martie, la scurt timp după ce Statele Unite și Israelul au demarat campania militară împotriva Iranului pe 28 februarie, când Hezbollah a lansat atacuri asupra pozițiilor israeliene. Acest lucru a determinat o campanie aeriană și terestră israeliană de amploare în sudul Libanului, în Valea Bekaa și în suburbiile sudice ale Beirutului. Ulterior, Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, a declarat că armata Israelului intenționează să ocupe permanent teritorii din sudul Libanului chiar și după încheierea războiului cu Hezbollah. Katz a spus că plănuiește crearea unei zone tampon permanente de securitate în interiorul teritoriului libanez. Zona de securitate permanentă ar urma să fie extinsă până la râul Litani. Katz a declarat că rezidenții libanezi nu vor mai fi lăsați să se întoarcă la casele lor. Mai exact, 600.000 de libanezi, evacuați în nordul țării, nu vor mai avea permisiunea să se întoarcă la locuințele lor de la sud de râul Litani până când securitatea locuitorilor din nordul Israelului nu va fi garantată.

Luptele dintre Israel și Liban nu au încetat nici după ce STatele Unite au anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul. Pe contul său X, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul „va continua să atace Hezbollah oriunde este necesar”.

Israelul atacă în valuri în Liban. Sate întregi dispar de pe fața pământului, experții vorbesc de domicid

Israelul bombardează Libanul și după ce Hezbollah a anunțat că își suspendă atacurile. Cel puțin 100 de morți și răniți. Apelul premierului libanez

Armata libaneză se retrage din satele din sud, la presiunea Israelului. De ce se teme Beirutul