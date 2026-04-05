Este o vreme frumoasă în ziua de Florii, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis avertizări de vreme rea, cu precipitații, intensificări ale vântului, descărcări electrice sau grindină.

Tradiția spune că așa cum este vremea în ziua de Florii va fi și de Paște, dar această „regulă” nescrisă nu se aplică, totuși, de fiecare dată.

La solicitarea Gândul, Oana Păduraru- meteorologul de serviciu al ANM – a transmis cum va fi vremea la începutul săptămânii viitoare.

Cum va fi vremea la începutul săptămânii

„În cursul zilei de astăzi, Duminica Floriilor, ne așteptăm la o vreme frumoasă în toate zonele țării. Cerul va fi mai mult senin, doar după-amiaza, în zona de munte, ar putea să fie înnorat trecător și probabilitate ceva mai ridicată pentru ploi de scurtă durată, dar slabe cantitativ.

Din punct de vedere termic, valorile estimate pentru ziua de astăzi sunt chiar peste cele specifice perioadei în care ne aflăm. Maximele ce vor depăși frecvent, în mare parte din țară, 19-20°. Vor ajunge chiar până în jurul a 22°, inclusiv în Capitală.

Și pe parcursul zilei de mâine ne așteptăm ca valorile termice să caracterizeze o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru perioada în care ne aflăm. Vor fi maxime, în general între 15 și 24°.

Pe parcursul zilei de luni, probabilitatea de ploaie va începe să crească în partea de nord, de centru, de est a teritoriului

Izolat, ploile ar putea să fie însoțite și de descărcări electrice. Este posibil să se cumuleze 10 l/m², tot la nivel izolat.

Unele intensificări ale vântului vor fi în jumătatea de nord a țării. Așteptăm rafale, în general, de 50-60 km/h, iar pe creste, la munte, chiar 80-90 km/h.

În timpul nopților – în schimb – valorile termice vor fi, în general, negative în depresiuni, unde se vor înregistra minus 3 – minus 2 grade.

Ca o tendință pentru zilele următoare din săptămâna care va începe în curând, ne așteptăm ca probabilitatea de ploaie să fie în creștere.

Tendința este ca valorile termice să mai scadă ușor. Într-o primă fază să se apropie de cele specifice primei jumătăți a lunii aprilie”, a precizat Oana Păduraru, meteorologul de serviciu al ANM, pentru Gândul.

Cer senin în toată țara, încă de la primele ore ale zilei de Florii

În această dimineață, la ora 10:00, potrivit ANM, cerul era senin în toată țara. Cea mai ridicată temperatură s-a înregistrat la Buzău – 14 grade Celsius.

Iată și temperaturile înregistrate, conform informațiilor publicate pe site-ul ANM.

Cele mai scăzute temperaturi din țară, la ora 10:00, au fost pozitive – 2 grade Celsius la Iezer și 3 grade la Miercurea Ciuc.

