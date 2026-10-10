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Meteorologii ANM anunță ploi în toată țara, lapoviță, ninsori la munte și rafale de vânt de până la 90 km/h. Prognoză specială pentru București

Meteorologii ANM anunță ploi în toată țara, lapoviță, ninsori la munte și rafale de vânt de până la 90 km/h. Prognoză specială pentru București
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis – sâmbătă – o informare meteorologică care vizează ploi moderate cantitativ în toate regiunile, descărcări electrice, precipitații mixte la altitudini mari și intensificări ale vântului. Informarea este valabilă începând cu ziua de duminică, 10 octombrie.

Potrivit ANM, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni, precipitațiile vor fi prezente cu precădere în jumătatea de sud-est a țării, transmite ANM.

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  • Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. Izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.
  • La munte, vremea se va răci accentuat. Luni, la altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali, vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare.
  • Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 45-50 km/h, în general, în special în regiunile estice și sud-estice.
  • La altitudini mari, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele vor atinge viteze de 70-90 km/h, precizează meteorologii ANM.

Informarea emisă de ANM este valabilă până marți, 13 octombrie, la ora 10.

Sursa – ANM

Vremea se răcește și în București

Meteorologii ANM anunță că vremea se răcește și în Capitală și au emis o prognoză specială.  Vremea se va strica, trecând de la temperaturi de până la 29 de grade Celsius la o vreme rece și ploioasă.

Duminică, vremea va fi frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Maxima va ajunge la 28-29 de grade Celsius. Minima nopții va fi de 13-14 grade.

  • Spre seară, cerul se va înnora treptat și va ploua temporar. Cantitățile de apă vor ajunge la 3-6 litri pe metru pătrat.
  • Luni, vremea se va răci semnificativ. Temperatura maximă va scădea la 15-16 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 9 și 10 grade.
  • Cerul va fi noros, iar ploile vor fi aproape continue, cantitățile de apă acumulate putând ajunge, în general, la 20-30 de litri pe metru pătrat.
  • Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în cursul zilei de luni. Viteza la rafală va putea atinge până la 45 km/h.

„În intervalul 11 octombrie, ora 03 (duminică) – 13 octombrie, ora 10 (marți), pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului”, mai transmite ANM.

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