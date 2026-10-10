Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis – sâmbătă – o informare meteorologică care vizează ploi moderate cantitativ în toate regiunile, descărcări electrice, precipitații mixte la altitudini mari și intensificări ale vântului. Informarea este valabilă începând cu ziua de duminică, 10 octombrie.
Potrivit ANM, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni, precipitațiile vor fi prezente cu precădere în jumătatea de sud-est a țării, transmite ANM.
Informarea emisă de ANM este valabilă până marți, 13 octombrie, la ora 10.
Meteorologii ANM anunță că vremea se răcește și în Capitală și au emis o prognoză specială. Vremea se va strica, trecând de la temperaturi de până la 29 de grade Celsius la o vreme rece și ploioasă.
Duminică, vremea va fi frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Maxima va ajunge la 28-29 de grade Celsius. Minima nopții va fi de 13-14 grade.
„În intervalul 11 octombrie, ora 03 (duminică) – 13 octombrie, ora 10 (marți), pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului”, mai transmite ANM.