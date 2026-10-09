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Blocaj pe Dunăre: transporturile către Portul Constanța sunt afectate, iar operatorii reclamă costuri suplimentare

Blocaj pe Dunăre: transporturile către Portul Constanța sunt afectate, iar operatorii reclamă costuri suplimentare
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Traficul fluvial de mărfuri către Portul Constanța este blocat în zona kilometrului 280 al Dunării, în urma unui incident produs pe 6 octombrie 2026. Situația afectează transporturile de cereale și generează întârzieri în activitatea portuară, precum și cheltuieli suplimentare pentru operatorii economici.

Organizația Patronală Constanța Port Business Association (CPBA) a cerut intervenția urgentă a Ministerului Transporturilor și a Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați, pentru restabilirea condițiilor de navigație și reluarea circulației navelor, informează Agrointeligența.

Potrivit organizației, incidentul a fost provocat de o navă fluvială care naviga cu un pescaj peste limitele admise și care a afectat șenalul navigabil. CPBA susține că, la trei zile de la producerea evenimentului, nu fuseseră realizate lucrările necesare pentru deblocarea zonei, inclusiv operațiunile de dragaj.

Navele acumulează întârzieri și costuri

Blocarea transportului fluvial afectează aprovizionarea navelor maritime aflate în Portul Constanța, care așteaptă mărfurile aduse pe Dunăre. Prelungirea perioadei de staționare poate genera costuri suplimentare, cunoscute drept contrastalii, precum și întârzieri în operațiunile de încărcare.

Reprezentanții CPBA avertizează că efectele se extind asupra întregului lanț logistic, de la armatorii navelor și operatorii portuari până la proprietarii și destinatarii mărfurilor. Organizația solicită autorităților să intervină rapid, astfel încât pierderile economice să nu continue să crească.

Sunt afectate și transporturile de cereale din Ucraina

Blocajul are consecințe și asupra transportului cerealelor ucrainene către piețele internaționale. Dunărea reprezintă o rută importantă pentru aducerea mărfurilor în Portul Constanța, de unde acestea pot fi expediate mai departe către cumpărătorii externi.

CPBA atrage atenția că menținerea restricțiilor de navigație poate afecta continuitatea acestui coridor comercial și competitivitatea Portului Constanța ca punct regional de transport și logistică.

Operatorii cer un calendar clar al intervențiilor

Organizația patronală, care reprezintă companii din porturile Constanța, Midia și Mangalia, le-a solicitat ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, și conducerii AFDJ Galați să comunice măsurile care urmează să fie luate și un calendar concret al intervențiilor.

Operatorii economici susțin că nu ar trebui să suporte în continuare costurile unui blocaj pe care nu îl pot controla și care necesită intervenția instituțiilor responsabile de navigabilitatea Dunării.

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