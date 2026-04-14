Diplomația românescă suferă, dar a izbucnit scandalul între Centrul Diplomatic București și ASE. „Mărul discordiei”, programul „Primii pași spre diplomație”

Un program de formare în domeniul diplomației, lansat recent de Centrul Diplomatic București (CDB), a devenit subiect de controversă în spațiul public. Situația s-a tensionat gradual, iar cele două „tabere” – CNB și Academia de Studii Economice (ASE) – se află în centrul unui scandal de amploare. Mai mult, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a intervenit în scenariu și s-a poziționat de partea ASE.

Diplomația românească suferă de mai mult timp din cauza absenței unor tineri diplomați de perspectivă. Cu atât mai mult, toată această controversă ridică foarte multe semne de întrebare.

Gândul prezintă, punctual, culisele acestui scandal de proporții, dar și punctele de vedere ale instituțiilor implicate. Acuzațiile se intersectează, iar o inițiativă educațională riscă să fie trimisă în derizoriu.

  • Potrivit informațiilor obținute de Gândul, programul „Primii pași spre diplomație” este o inițiativă educațională dezvoltată sub egida Asociației Culturale Club M.
  • Organizația activează de peste 10 ani în domeniul cultural, educațional și al diplomației culturale.

„Proiectul „Primii pași spre diplomație” își propune să ofere tinerilor acces la o perspectivă aplicată asupra complexității profesiei de diplomat, printr-un dialog direct cu profesioniști cu experiență relevantă în domeniu”, au transmis reprezentanții Centrului Diplomatic București.

Un „parteneriat” care a murit „în fașă”: „ASE a contrazis public aceste demersuri asumate instituțional”

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, lansarea programului „Primii pași spre diplomație” a avut loc în baza unor documente oficiale și aprobări instituționale explicite.

A existat un consens „inclusiv în ceea ce privește colaborarea cu Academia de Studii Economice din București, care a solicitat CDB și inițiat un parteneriat, punând la dispoziția Programului spațiile proprii de curs în schimbul unor burse oferite studenților ASE”, afirmă reprezentanții CDB.

Numai că, ulterior, reprezentanții ASE ar fi reconsiderat acest parteneriat.

„ASE a contrazis public aceste demersuri asumate instituțional, nerecunoscând documentele existente, semnate la nivelul conducerii instituției. Astfel, a generat o situație care ridică semne serioase de întrebare privind coerența decizională și responsabilitatea instituțională”, au precizat reprezentanții CDB.

MAE intervine în scandal

Reprezentanții CDB spun că, fără a avea vreo relație instituțională directă cu Centrul Diplomatic București, Ministerul de Externe al României, (MAE) a intervenit în acest scandal.

Aceștia acuză MAE că a „amplificat artificial” această controversă și nu a făcut altceva decât să contureze o „percepție eronată” asupra acesti inițiative educaționale.

„În același timp, Ministerului Afacerilor Externe intervine în acest context, în absența oricărei relații instituționale directe cu programul CDB, contribuind la amplificarea artificială a controversei și la conturarea unei percepții eronate asupra unei inițiative educaționale independente. CDB consideră că a fost generată, cu intenție, o imagine publică distorsionată a inițiativei sale educaționale, care nu reflectă realitatea demersurilor asumate prin documentele existente”, acuză reprezentanții CDB.

CDB: „Programul are un caracter exclusiv educațional și independent, fără afiliere instituțională/politică”

În plin scandal, reprezentanții Centrului Diplomatic București afirmă că Programul „Primii pași spre diplomație” nu are nicio afiliere instituțională sau politică. Are un caracter „exclusiv educațional și independent”.

Obiectivul programului este tocmai acela de a-i ajuta pe tineri să conștientizeze tot ceea ce înseamnă profesia de diplomat. În același timp, aceștia sunt încurajați, practic, să aleagă o carieră diplomatică.

Programul are un caracter exclusiv educațional și independent. Nu există afiliere instituțională sau politică.

Obiectivul său este de a facilita accesul tinerilor la o conștientizare obiectivă asupra profesiei de diplomat și încurajarea acestora către îmbrățișarea unei cariere diplomatice.

Situația actuală ridică întrebări legitime, nu doar cu privire la coerența unor decizii instituționale, ci și la responsabilitatea în modul de prezentare publică a unor inițiative educaționale independente”, transmit reprezentanții Centrului Diplomatic București.

MAE se delimitează: „Un singur lector anunțat are încă raporturi contractuale de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe”

Pe de altă parte, MAE și ASE s-au delimitat de poziția Centrului Diplomatic București. Motivul principal al acestei poziții contrare l-ar reprezenta prezența pe lista lectorilor cooptați în acest program a lui Adrian Severin.

Acesta a fost ministru de externe al României, fost deputat și europarlamentar, dar a fost și condamnat cu executare pentru fapte de corupție, susține cealaltă „tabără” implicată în acest scandal. De altfel, sunt contestați și alți lectori prezenți pe listă.

„CBD nu are niciun raport de cooperare sau patronaj cu Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Din informațiile publice disponibile pe paginile respectivului centru din rețelele sociale, rezultă că este o inițiativă recentă a unor persoane care au desfășurat activitate profesională în cadrul MAE. Un singur lector anunțat are încă raporturi contractuale de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe. În cazul celorlalți, raporturile de muncă s-au încheiat prin pensionare sau încetarea detașării”, au transmis reprezentanții MAE.

Acordul de parteneriat dintre ASE și CDB a fost semnat în data de 25 martie 2026

În același timp, reprezentanții ASE nu contestă existența unui acord de parteneriat. A fost semnat în data de 25.03.2026, între Academia de Studii Economice din București și Centrul Diplomatic București. Acum, ASE se delimitează de acest acord de parteneriat.

Organizarea programului de formare pentru o carieră diplomatică Primii pași spre diplomație, în spațiile aparținând Academiei de Studii Economice din București, nu se încadrează în niciuna dintre posibilele activități care constituie obiectului acordului de parteneriat. (…)

Vă solicităm ca, în termen de 48 de ore de la primirea prezentei,  vă rugăm să retrageți toate informațiile din spațiul public cu privire la organizarea programului de formare pentru o carieră diplomatică Primii pași spre diplomație în spațiile aparținând Academiei de Studii Economice din București, precum și sigla ASE din comunicările dvs. În caz contrar, vom proceda la rezilierea acordului de parteneriat nr. 332/25.03.2026”, au transmis reprezentanții ASE prin intermediul unui comunicat.

Acest scandal între ASE și CDB este departe de a fi încheiat, iar viitorii tineri diplomați nu pot decât să stea pe margine și să privească intrigați.

