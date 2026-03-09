Ultima sută de metri înaintea audierii celor 19 candidați care vizează 6 poziții de membru în Colegiul Director al CNCD. Cine sunt favoriții

Marți – 10 martie 2026 – vor fi audiați cei 19 candidați care se „luptă” pentru cele 6 poziții de membru în Colegiul Director a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Potrivit surselor Gândul, cei 19 candidați vor fi audiați în cadrul unei ședințe comune a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, a Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat, a Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și a Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați din Camera Deputaților.

Imediat după audierea candidaților va urma votul în ședința de plen reunit a Camerei Deputaților și Senatului.

„Se conturează, în mare, cine va ocupa cele 6 poziții disponibile”

Sursele Gândul au dezvăluit că, „având în vedere algoritmul stabilit în coaliția de guvernare și a CV-urilor afișate pe site-urile Camerei Deputaților și Senatului, se conturează, în mare, cine va ocupa cele 6 poziții disponibile”.

„Un loc este alocat USR, un loc UDMR, un loc PNL și 3 locuri sunt alocate PSD. USR are ca propunere pe Iulia Popovici – jurist, 46 de ani, cu o mare experiență în domeniul cultural. Conform CV-ului disponibil, a activat în diferite instituții de cultură și a publicat mai multe volume.

UDMR l-a propus pe MOLNAR Zsolt, adjunct al Avocatului Poporului, fost parlamentar în perioada 2012 – 2016. PNL o susține pe Christine Thellmann – nu este jurist, fost deputat PNL în perioada 2020 – 2024, în prezent își desfășoară activitatea la ROMGAZ SA ca specialist în domeniul calității”, au mai precizat sursele Gândul.

Pe cine va susține PSD?

„La PSD lucrurile sunt mai complicate”, au precizat sursele Gândul.

„PSD va trebui să decidă dacă susține o persoană care nu îndeplinește criteriile prevăzute de lege – în sensul că nu a prezentat dovada diplomei de licență, în cazul Laurei Mihaela Moagher – dar a fost deputat PSD în perioada 2016 – 2020, a fost senator PSD în perioada 2020 – 2024 și în prezent este consilier la cabinet demnitar la Curtea de Conturi a României și dacă va acorda susținere cuiva care în scurt timp va încasa pensie specială de fost parlamentar, Horia Grama, care nu este jurist, 64 de ani, și a fost deputat în perioada 2008 – 2016, iar în perioada 2020 – 2025 a fost membru în Colegiul Director al CNCD”, au mai declarat sursele Gândul, în exclusivitate.

Reamintim că la alegerea candidaților, conform prevederilor legale, va trebui să se țină cont următoarele criterii:

Dacă are studii superioare absolvite cu diplomă de licență ;

; Dacă este jurist (la numirea membrilor Colegiului director se va urmări ca minimum două treimi dintre aceștia să fie licențiați în științe juridice );

); Dacă încasează sau nu pensie – element subliniat de președintele PSD în ceea ce privește numirea Avocatului Poporulu i;

i; Buna reputație și activitatea recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului și combaterii discriminării.

