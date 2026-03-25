„Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”

„Mr. Nobody Against Putin”, documentarul realizat de Pavel Talankin și David Borenstein, oferă o perspectivă unică asupra unui regim care amenință întreaga lume și a ucis mii de oameni în Ucraina. Interesant este că mulți critici și telespectatori fac deja o paralelă între regimul Putin și propriile guverne. Nu lipsesc, totuși, nici criticile la adresa documentarului atât de lăudat.

Filmul lui Pavel Talankin și David Borenstein, „Mr. Nobody Against Putin” („Domnul Nimeni împotriva lui Putin”), a câștigat premiul Oscar 2026 pentru cel mai bun documentar.

A fost filmat în Karabash, un oraș din Munții Ural care a devenit „celebru” din cauza minelor de cupru. UNESCO l-a desemnat, cândva, cel mai toxic loc de pe Pământ. Dar, după cum arată filmul, nu doar poluarea face ca respirația să fie dificilă acolo.

La scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina, Ministerul Educației din Rusia a ordonat administratorilor școlilor să filmeze programele lor educaționale patriotice și să trimită videoclipurile ca rapoarte de progres.

Cu toate acestea, un profesor – coordonator de evenimente și videograf la o școală din Karabash – a găsit o altă utilizare pentru filmările sale. În loc să le trimită ministerului, Pavel Talankin le-a trimis unor producători străini.

În timp ce Talankin lucra la compilarea filmărilor, regizorul de documentare american care îl contactase, David Borenstein, a lucrat la un scenariu care să însoțească această fascinantă analiză a propagandei lui Vladimir Putin.

„În ianuarie 2025, filmul a fost proiectat la Festivalul Sundance, unde a câștigat un premiu special al juriului și a stârnit atenția la nivel mondial”, notează Ekaterina Barabash – jurnalist și critic de film – într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Putin: „Comandanții nu câștigă războaie. Profesorii câștigă războaie”

Bineînțeles, nimeni din Karabash nu știa că Talankin filma pentru publicul occidental, așa că profesorii de pe ecran sunt ireal de sinceri.

Ar fi vorba – spun aceștia – despre intermediari care injectează ideologia militară în mintea copiilor – asigurându-și elevii că sancțiunile împotriva Rusiei sunt mai grave pentru Europa, francezii rămânând fără grâu, secară și porumb.

Aceiași profesori îi descriu pe ucraineni drept frați nebuni care au deviat de la curs și pe care poporul rus îi va salva.

„Comandanții nu câștigă războaie. Profesorii câștigă războaie”, spune Putin într-un videoclip intercalat cu imagini din programa patriotică. Această expresie sună adevărată pentru ruși. La urma urmei, profesorii „câștigă” și ei alegerile aruncând teancuri de buletine de vot la secțiile de votare care sunt amplasate în mod tradițional în școli.

„Imaginile lui Talankin sunt filmate cu o cameră de amator, dar editarea lui Borenstein este puternică, creând o poveste care arată atât evoluția situației generale, cât și dezvoltarea individuală a personajelor.

În orice documentar, dezvoltarea personajelor este o provocare, deoarece scenaristul nu le poate spune pur și simplu actorilor ce să spună.

În „Domnul Nimeni Împotriva lui Putin”, munca lui Borenstein era și mai grea, deoarece subiecții săi nici măcar nu știau că sunt filmați pentru marele ecran.

Și totuși, vedem cum copiii se schimbă pe măsură ce filmul avansează.

La început, biroul lui Talankin este constant plin de elevi care apreciază cât de diferit este de ceilalți profesori și îi simt spiritul liber, chiar dacă nu ar putea explica de ce sunt atrași de el.

Unii elevi și-au dat seama deja că profesorul lor preferat este o oaie neagră. Alții au fost avertizați de părinți sau de alți profesori.

Una dintre aceste eleve este o fată pe nume Mașa: o adolescentă care vrea să trăiască o viață fericită și lipsită de griji. Într-o conversație timpurie cu Talankin, ea menționează că fratele ei s-a înrolat în armată și salariul pe care îl primește – o sumă impresionantă după standardele lui Karabash. Aceasta este proverbiala armă a lui Cehov și într-adevăr va trage – tragic și previzibil”, continuă Ekaterina Barabash.

„Școala aduce mercenari pentru a-i învăța pe copii cum să mărșăluiască în uniformă, cum să tragă cu armele”

Pe măsură ce filmul continuă, o vedem pe Mașa schimbându-se. Nu, nu se alătură opoziției, nu înțelege adevărata natură a războiului și nu spune niciun cuvânt împotriva regimului. Dar putem vedea îndoielile care o rod din interior. Nu-și exprimă niciodată sentimentele negative, dar o putem vedea cum se estompează, scrie Ekaterina Barabash.

„De asemenea, putem vedea războiul din ce în ce mai mult simțit în Karabash. Școala, care își ia în serios îndatoririle patriotice, aduce mercenari pentru a-i învăța pe copii cum să mărșăluiască în uniformă, cum să tragă cu armele și cum să arunce grenade cel mai eficient – adică ucigând cât mai mulți oameni posibil.

Atmosfera filmului devine din ce în ce mai întunecată. Entuziasmul scade, apar mormintele foștilor elevi.

Războiul lovește și mai aproape de Talankin, odată cu moartea colegului său de clasă pe front.

Talankin nu a filmat înmormântarea, dar a înregistrat sunetul, iar vaietele și elogiile pe un ecran negru sunt poate mai puternice decât ar putea fi filmarea.

Dimpotrivă, montajul iscusit estompează impactul general al filmului. Directorii de imagine americani, olandezi și cehi au transformat ceea ce inițial a fost conceput ca o întreprindere de amatori într-un produs șlefuit. Distanța dintre concept și rezultat subminează credibilitatea autorului”, mai scrie Ekaterina Barabash.

„Occidentul ar trebui să vadă cu cine ar putea fi în război mâine”

Unii critici susțin, de asemenea, că uneori filmul pare pus în scenă și că se adresează prea mult publicului occidental. Dar acesta este un lucru bun. „Occidentul ar trebui să vadă cu cine ar putea fi în război mâine: cu copiii de ieri, înșelați și reprimați de adulții din viața lor”, explică Ekaterina Barabash.

„Între timp, mulți din Rusia se opun modului în care Talankin a realizat filmul fără consimțământul colegilor și elevilor săi.

Deși nu a folosit o cameră ascunsă – el a fost videograful oficial al curriculumului patriotic al școlii.

În plus, așa cum a menționat Talankin într-un interviu, părinții semnau în fiecare an formulare prin care își dau consimțământul pentru utilizarea datelor personale ale copiilor lor.

De asemenea, documentarul «Domnul Nimeni Împotriva lui Putin” nu se concentrează pe viețile unor persoane specifice.

Documentarul reprezintă o privire unică din interior asupra unui regim care amenință lumea și a ucis deja mii de oameni în țara vecină, Ucraina.

Nici profesorii nu au de ce să se teamă. Ei urmează cu sârguință și patriotism ordinele Ministerului Educației.

Singura persoană care și-a asumat un risc real a fost însuși Pavel Talankin, dar a avut norocul să părăsească Rusia la timp.

Filmul are o notă de 100% din partea criticilor pe Rotten Tomatoes, ceea ce este extrem de rar.

Multe recenzii – fie de la critici profesioniști, fie de la telespectatorii generali – proiectează propaganda rusă asupra realităților propriilor țări și fac paralele între regimul Putin și propriile guverne.

O recenzie de pe imdb.com afirmă că «cea mai mare putere a filmului este reținerea sa” și că transmite o tulburătoare „conștientizare a faptului că nedreptatea se poate întâmpla oriunde»”, încheie Ekaterina Barabash.

