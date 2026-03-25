„Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”

„Mr. Nobody Against Putin”, documentarul realizat de Pavel Talankin și David Borenstein, oferă o perspectivă unică asupra unui regim care amenință întreaga lume și a ucis mii de oameni în Ucraina. Interesant este că mulți critici și telespectatori fac deja o paralelă între regimul Putin și propriile guverne. Nu lipsesc, totuși, nici criticile la adresa documentarului atât de lăudat.
Filmul lui Pavel Talankin și David Borenstein, „Mr. Nobody Against Putin” („Domnul Nimeni împotriva lui Putin”), a câștigat premiul Oscar 2026 pentru cel mai bun documentar.
A fost filmat în Karabash, un oraș din Munții Ural care a devenit „celebru” din cauza minelor de cupru. UNESCO l-a desemnat, cândva, cel mai toxic loc de pe Pământ. Dar, după cum arată filmul, nu doar poluarea face ca respirația să fie dificilă acolo.
În timp ce Talankin lucra la compilarea filmărilor, regizorul de documentare american care îl contactase, David Borenstein, a lucrat la un scenariu care să însoțească această fascinantă analiză a propagandei lui Vladimir Putin.
„În ianuarie 2025, filmul a fost proiectat la Festivalul Sundance, unde a câștigat un premiu special al juriului și a stârnit atenția la nivel mondial”, notează Ekaterina Barabash – jurnalist și critic de film – într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.
Bineînțeles, nimeni din Karabash nu știa că Talankin filma pentru publicul occidental, așa că profesorii de pe ecran sunt ireal de sinceri.
„Comandanții nu câștigă războaie. Profesorii câștigă războaie”, spune Putin într-un videoclip intercalat cu imagini din programa patriotică. Această expresie sună adevărată pentru ruși. La urma urmei, profesorii „câștigă” și ei alegerile aruncând teancuri de buletine de vot la secțiile de votare care sunt amplasate în mod tradițional în școli.
„Imaginile lui Talankin sunt filmate cu o cameră de amator, dar editarea lui Borenstein este puternică, creând o poveste care arată atât evoluția situației generale, cât și dezvoltarea individuală a personajelor.
În orice documentar, dezvoltarea personajelor este o provocare, deoarece scenaristul nu le poate spune pur și simplu actorilor ce să spună.
Una dintre aceste eleve este o fată pe nume Mașa: o adolescentă care vrea să trăiască o viață fericită și lipsită de griji. Într-o conversație timpurie cu Talankin, ea menționează că fratele ei s-a înrolat în armată și salariul pe care îl primește – o sumă impresionantă după standardele lui Karabash. Aceasta este proverbiala armă a lui Cehov și într-adevăr va trage – tragic și previzibil”, continuă Ekaterina Barabash.
Pe măsură ce filmul continuă, o vedem pe Mașa schimbându-se. Nu, nu se alătură opoziției, nu înțelege adevărata natură a războiului și nu spune niciun cuvânt împotriva regimului. Dar putem vedea îndoielile care o rod din interior. Nu-și exprimă niciodată sentimentele negative, dar o putem vedea cum se estompează, scrie Ekaterina Barabash.
„De asemenea, putem vedea războiul din ce în ce mai mult simțit în Karabash. Școala, care își ia în serios îndatoririle patriotice, aduce mercenari pentru a-i învăța pe copii cum să mărșăluiască în uniformă, cum să tragă cu armele și cum să arunce grenade cel mai eficient – adică ucigând cât mai mulți oameni posibil.
Dimpotrivă, montajul iscusit estompează impactul general al filmului. Directorii de imagine americani, olandezi și cehi au transformat ceea ce inițial a fost conceput ca o întreprindere de amatori într-un produs șlefuit. Distanța dintre concept și rezultat subminează credibilitatea autorului”, mai scrie Ekaterina Barabash.
Unii critici susțin, de asemenea, că uneori filmul pare pus în scenă și că se adresează prea mult publicului occidental. Dar acesta este un lucru bun. „Occidentul ar trebui să vadă cu cine ar putea fi în război mâine: cu copiii de ieri, înșelați și reprimați de adulții din viața lor”, explică Ekaterina Barabash.
„Între timp, mulți din Rusia se opun modului în care Talankin a realizat filmul fără consimțământul colegilor și elevilor săi.
Filmul are o notă de 100% din partea criticilor pe Rotten Tomatoes, ceea ce este extrem de rar.
Multe recenzii – fie de la critici profesioniști, fie de la telespectatorii generali – proiectează propaganda rusă asupra realităților propriilor țări și fac paralele între regimul Putin și propriile guverne.
O recenzie de pe imdb.com afirmă că «cea mai mare putere a filmului este reținerea sa” și că transmite o tulburătoare „conștientizare a faptului că nedreptatea se poate întâmpla oriunde»”, încheie Ekaterina Barabash.
