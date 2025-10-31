Prima pagină » Știri » ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend

Cristian Lisandru
31 oct. 2025, 09:30, Știri
Vremea este frumoasă la sfârșit de săpătămână, cu temperaturi chiar mai ridicate decât normalul acestei perioade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

La primele ore ale dimineții, meteorologii nu au transmis nicio avertizare nowcasting pentru România, iar toate regiunile din țară erau în zona meteo „verde”.

În exclusivitate pentru Gândul, la ora 09:00, meteorologul de serviciu al ANM a transmis prognoza pentru ziua de astăzi – vineri, 31 octombrie 2025.

Vremea va fi, în general, frumoasă, cu valori termice diurne mult mai ridicate decât în mod normal, pentru sfârșitul lunii octombrie. 

  • Cerul va fi mai mult senin în regiunile sudice și variabil în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și temporar, cu intensificări în zona Carpaților Orientali – 60-70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 24 de grade.
  • Vreme frumoasă în București, cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade.

Și în weekend avem parte, în general, de vreme frumoasă și, în continuare, deosebit de caldă pentru această perioadă a anului”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu ANM.

Harta temperaturilor înregistrate, în România, la ora 07:00

Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

