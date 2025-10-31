ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend

Vremea este frumoasă la sfârșit de săpătămână, cu temperaturi chiar mai ridicate decât normalul acestei perioade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
La primele ore ale dimineții, meteorologii nu au transmis nicio avertizare nowcasting pentru România, iar toate regiunile din țară erau în zona meteo „verde”.
În exclusivitate pentru Gândul, la ora 09:00, meteorologul de serviciu al ANM a transmis prognoza pentru ziua de astăzi – vineri, 31 octombrie 2025.
„Vremea va fi, în general, frumoasă, cu valori termice diurne mult mai ridicate decât în mod normal, pentru sfârșitul lunii octombrie.
Și în weekend avem parte, în general, de vreme frumoasă și, în continuare, deosebit de caldă pentru această perioadă a anului”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu ANM.
Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.
