Prima pagină » Știri » Schimbare radicală a vremii. În ce zone e mai cald decât în mod normal și unde ninge. Prognoză detaliată de la ANM, pentru Gândul

Schimbare radicală a vremii. În ce zone e mai cald decât în mod normal și unde ninge. Prognoză detaliată de la ANM, pentru Gândul

Cristian Lisandru
Schimbare radicală a vremii. În ce zone e mai cald decât în mod normal și unde ninge. Prognoză detaliată de la ANM, pentru Gândul

Cu o săptămână înainte de luna aprilie, vremea se menține frumoasă la nivelul întregii țări. Astăzi, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis avertizări de vremea rea, iar intensificările vântului nu și-au mai făcut apariția.

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de marți, 24 martie 2026.

Vremea se încălzește, astfel că astăzi devine ușor mai cald decât în mod obișnuit pentru această dată.

  • Cerul va fi noros și va ploua slab pe arii restrânse în sudul teritoriului și în zonele montane.
  • La altitudini de peste 1.700 m vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, dar foarte slabe cantitativ.
  • Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele astăzi se vor încadra, la nivel național, între 10 și 18 grade.

Astăzi, în Capitală, vom avea o vreme ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată, cu un cer temporar noros, vânt slab și moderat și o maximă de 15-17 grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în această dimineață

Potrivit infomațiilor publicate pe site-ul ANM, în această dimineață – la ora 07:00 – vremea a fost frumoasă în toate regiunile țării, iar cea mai ridicată temperatură s-a înregistrat la Constanța, acolo unde au fost 9 grade Celsius.

  • A fost ceață la Drobeta Turnu Severin, iar cerul a fost acoperit la Călărași, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Bistrița și Pitești.
  • La Timișoara și Pitești s-au înregistrat 7 grade, aceeași temperatură fiind și la Sulina, Ploiești și Buzău.

În nicio zonă a României nu a plouat, iar cerul a fost mai mult senin, potrivit ANM.

