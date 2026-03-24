Cu o săptămână înainte de luna aprilie, vremea se menține frumoasă la nivelul întregii țări. Astăzi, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis avertizări de vremea rea, iar intensificările vântului nu și-au mai făcut apariția.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de marți, 24 martie 2026.
„Vremea se încălzește, astfel că astăzi devine ușor mai cald decât în mod obișnuit pentru această dată.
Astăzi, în Capitală, vom avea o vreme ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată, cu un cer temporar noros, vânt slab și moderat și o maximă de 15-17 grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Potrivit infomațiilor publicate pe site-ul ANM, în această dimineață – la ora 07:00 – vremea a fost frumoasă în toate regiunile țării, iar cea mai ridicată temperatură s-a înregistrat la Constanța, acolo unde au fost 9 grade Celsius.
În nicio zonă a României nu a plouat, iar cerul a fost mai mult senin, potrivit ANM.
