Împrimăvărează în România, dar diminețile sunt încă reci și umede, chiar dacă precipitațiile nu sunt abundente. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile se încadrează în limitele normale pentru această perioadă și nu au fost emise informări meteorologice de vreme rea.
Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, pentru Gândul, cum va fi vremea la început de săptămână, într-o zi de luni în care este sărbătorită, de altfel, chiar Ziua Meteorologiei.
„Pentru astăzi vom vorbi în continuare de o vreme închisă pentru jumătatea de sud a teritoriului, acolo unde se va menține nebulozitate și ploile vor continua, chiar dacă vor fi slabe cantitativ și pe arii din ce în ce mai restrânse, cu deplasare către zona Olteniei.
În Capitală se păstrează o vreme în general închisă, mai plouă din când în când, dar foarte slab și tot mai puțin până spre seară, astfel încât, în aceste condiții, temperatura maximă va fi de cel mult 10-11 grade. Vântul nu va pune probleme nici aici”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 07:00 ploua doar la Călărași și la Pitești, iar termometrele au arătat 6 grade Celsius.
Tot la ora 07:00, au fost 3 grade la Suceava, 4 grade la Botoșani, 5 grade la Iași și 3 grade la Vaslui. La Focșani și la Brăila au fost 7 grade Celsius, iar la Buzău se înregistrau, potrivit ANM, 8 grade Celsius.
