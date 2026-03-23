Prima pagină » Știri » Când scăpăm de ploi și frig? Prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
Împrimăvărează în România, dar diminețile sunt încă reci și umede, chiar dacă precipitațiile nu sunt abundente. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile se încadrează în limitele normale pentru această perioadă și nu au fost emise informări meteorologice de vreme rea.

Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, pentru Gândul, cum va fi vremea la început de săptămână, într-o zi de luni în care este sărbătorită, de altfel, chiar Ziua Meteorologiei.

Pentru astăzi vom vorbi în continuare de o vreme închisă pentru jumătatea de sud a teritoriului, acolo unde se va menține nebulozitate și ploile vor continua, chiar dacă vor fi slabe cantitativ și pe arii din ce în ce mai restrânse, cu deplasare către zona Olteniei.

  • În celelalte regiuni, cerul se va degaja treptat, astfel încât va permite ca temperaturile să crească chiar mai mult decât ar trebui să avem la această dată.
  • În consecință, la nivelul întregii țări vom avea maxime de la 8-9 nouă până la 15-16, poate chiar 17 grade, cele mai scăzute valori în partea de sud a țării, în mod deosebit în zona Olteniei, acolo unde se va menține nebulozitate cele mai dicate prin regiunile vestice, nord-vestice, Banat, Crișana, chiar și Maramureș.
  • Vântul nu va pune probleme. Va sufla slab, cel mult moderat în partea de est-sud-est a teritoriului.

În Capitală se păstrează o vreme în general închisă, mai plouă din când în când, dar foarte slab și tot mai puțin până spre seară, astfel încât, în aceste condiții, temperatura maximă va fi de cel mult 10-11 grade. Vântul nu va pune probleme nici aici”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineții

În această dimineață, la ora 07:00 ploua doar la Călărași și la Pitești, iar termometrele au arătat 6 grade Celsius.

  • La aceeași oră, în București au fost 8 grade, iar cerul era acoperit.
  • Cea mai scăzută temperatură – minus 3 grade – s-a înregistrat la Iezer, potrivit ANM.

Sursa – ANM

  • Au fost 7 grade pe litoral, la Sulina și Constanța, 6 grade la Craiova și 4 grade Celsius la Reșița.
  • S-au înregistrat 5 grade la Oradea, 2 grade la Arad și 4 grade la Timișoara.

Tot la ora 07:00, au fost 3 grade la Suceava, 4 grade la Botoșani, 5 grade la Iași și 3 grade la Vaslui. La Focșani și la Brăila au fost 7 grade Celsius, iar la Buzău se înregistrau, potrivit ANM, 8 grade Celsius.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

