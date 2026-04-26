Trump supraviețuiește celui de-al treilea atac armat asupra lui. Gândul prezintă cronologia tentativelor de asasinat

Cristian Lisandru
Statele Unite ale Americii au, din păcate, o lungă istorie în ceea ce privește atentatele împotriva președinților americani. 4 dintre aceștia – Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley și John F. Kennedy – nu au supraviețuit. Mai multe focuri de armă au fost trase – în data de 25 aprilie 2026 – în timp ce președintele Donald Trump participa la evenimentul tradițional Cina Corespondenților, la Casa Albă.

Bărbatul care a deschis focul, Cole Tomas Allen – în vârstă de 31 de ani – a fost reținut de agenții de securitate. Acesta lucra ca profesor și dezvoltator de jocuri video în sudul Californiei.

„Impresia mea e că un lup singuratic. Sunt oameni nebuni, își va petrece restul vieții în închisoare. (…) Nu mă va descuraja să câștig războiul din Iran, vom continua să ne facem treaba”, a spus Donald Trump. (mai multe detalii AICI)

Este pentru a treia oară când Donald Trump trece prin momente critice, iar Gândul prezintă o cronologie violentă în urma căreia președintele SUA, din fericire, a supraviețuit.

Donald Trump, vizat de o nouă tentativă de asasinat

13 iulie 2024. Donald Trump, împușcat în urechea dreaptă, atacatorul a fost ucis de Serviciul Secret

Președintele Donald Trump s-a transformat și el într-o „țintă”. A fost vizat și în anul 2024, în timpul campaniei electorale, iar acum s-au tras focuri de armă în apropierea sa.

În data de 13 iulie 2024, Donald Trump, fost președinte al Statelor Unite și nominalizat de Partidul Republican pentru alegerile prezidențiale, a supraviețuit primei tentative de asasinat.

  • Totul s-a petrecut în timp ce Trump ținea un discurs de campanie, în aer liber, la o adunare desfășurată în apropiere de Butler, Pennsylvania.
  • Donald Trump a fost împușcat și rănit în partea superioară a urechii drepte.

Atacatorul a fost Thomas Matthew Crooks, un bărbat de 20 de ani din Bethel Park, Pennsylvania.

Acesta care a tras opt focuri de armă cu o pușcă de tip AR-15 de pe acoperișul unei clădiri din apropiere. Crooks a ucis o persoană din public, iar alte două au fost grav rănire.

Thomas Matthew Crooks a fost ucis de echipa de lunetiști a Serviciului Secret (Secret Service) al Statelor Unite ale Americii. Totuși, 10 zile mai târziu, directorul Serviciului Secret – Kimberly Cheatle – și-a prezentat demisia.

15 septembrie 2024. Donald Trump, vizat de un alt atacator, în Florida

Au trecut doar câteva luni de la tentativa de asasinat din iulie, iar Donald Trump a fost din nou în pericol.

Viitorul președinte SUA  se afla pe un teren de golf – International Golf Club din West Palm Beach, Florida. Era în campanie electorală, iar un agent al Serviciilor Secrete ale SUA, aflat în zonă, a observat o țeavă de pușcă care ieșea din tufișuri.

Agentul a tras asupra bărbatului. Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a reușit să fugă, însă a fost prins ulterior.

Procurorii americani au menționat că Ryan Routh a încercat să comită o „crimă de natură odioasă”. Au concluzionat că merită „o pedeapsă severă”.

Ryan Routh a pledat nevinovat pentru faptele sale și a ales să se reprezinte singur în timpul procesului.

Se crede că Routh nu a avut o vizibilitate clară asupra lui Trump în niciun moment al incidentului. Agenții federali le-au spus juraților că au recuperat ulterior o pușcă semiautomată cu lunetă și încărcător extins în locul unde se ascunsese.

Ryan Routh a fost condamnat la închisoare pe viață. (mai multe informații AICI)

25 Aprilie 2026. Focuri de armă la 50 de metri de Trump

În timp ce președintele Donald Trump participa la evenimentul tradițional Cina Corespondenților, la Casa Albă, s-au auzit focuri de armă.

Președintele SUA și Prima Doamnă au fost evacuați, de urgență, de agenții Serviciului Secret.

Agenții de securitate l-au imobilizat pe Cole Tomas Allen.

  • Acesta a absolvit Institutul de Tehnologie din California, în 2017, cu o licență în inginerie mecanică.
  • Allen obținut o diplomă de master în informatică de la Universitatea de Stat din California-Dominguez Hills, în anul 2025.

Cole Tomas Allen a donat 25 de dolari campaniei prezidențiale a Kamalei Harris în octombrie 2024, conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale. (alte informații AICI)

Șeful interimar al Poliției din Washington DC, Jeffery Carroll, a declarat presei că atacatorul avea asupra lui mai multe arme„Deținea o pușcă, un pistol și câteva cuțite. În timp ce fugea, agenții Secret Service l-au prins. A tras asupra lor, înainte să fie pus la pământ”, a spus Carroll.

Jeanine Pirro, procuror federal în DC, a spus că împotriva lui Cole Thomas Allen sunt pregătite două capete de acuzare.

  • Folosirea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni violente
  • Agresarea unui agent federal cu utilizarea unei arme periculoase.

„Este clar, pe baza a ceea ce știm până acum, că acest individ era hotărât să provoace cât mai mult rău și cât mai multe pagube posibil. Și, din fericire, datorită punctului de control aflat chiar în afara sălii de bal, unde mii de oameni erau adunați pentru a-l asculta pe președintele Statelor Unite, pentru că acel punct de control a funcționat, nimeni nu a fost rănit. Era evident încotro se îndrepta atacatorul”, a continuat procurorul Pirro.

Suspectul va fi pus sub acuzare luni, 27 aprilie, au anunțat autoritățile. (mai multe informații AICI)

