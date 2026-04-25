Un român angajat de numai 8 zile la un depozit din Germania a furat produse Apple de 160.000 euro. Modul său de operare i-a uimit pe polițiști

Un bărbat originar din România a fost condamnat definitiv după ce ar fi furat împreună cu un complice produse Apple și Samsung în valoare de aproximativ 160.000 de euro. Românul era angajat doar de 8 zile la un depozit de electronice din Germania.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost judecat la Regensburg (Bavaria) pentru fraudă informatică și fals în documente.

Cum ar fi acționat românul și complicele său

Românul s-a angajat în iulie 2024, împreună cu un cunoscut, în sudul Bavariei, la un angrosist de electronice specializat în produse Apple și Samsung. Potrivit procuraturii, cei doi au elaborat un plan foarte precis.

În departamentul de expediere, inculpatul și celălalt suspect erau responsabili de ambalarea produselor comandate de clienți și expedierea acestora”, se arată în rechizitoriu, potrivit publicației Bild, citată de ȘtirileProTv.

Modul de operare al românului i-a uimit pe polițiștii germani. Astfel, în loc să trimită marfa către clienți, Cristinel D. lipea la punctul de încărcare noi etichete de expediere cu adrese de livrare modificate. Conform acuzațiilor, acesta a folosit „date de identitate alias”, adică date false. Coletele nu ajungeau la cumpărători, ci la puncte de ridicare alese de el. De notat că fapta a fost încadrată ca fraudă și fals în documente, nu ca furt.

Prin acest mod de operare ingenios, românul și complicele său ar fi reușit să sustragă din depozit 39 de colete cu iPhone-uri, MacBook-uri și alte produse electronice scumpe ale mărcilor Apple și Samsung.

Cum a fost descoperit

Când Cristinel D. a fost oprit întâmplător pe autostradă, în apropiere de Nürnberg, în timpul unui control al poliției. Anchetatorii au descoperit în mașina sa colete în valoare de aproximativ 30.000 de euro. Cu restul bunurilor, în valoare de circa 130.000 de euro, nu se știe ce s-a întânplat. Procuratura presupune că acestea au fost vândute în străinătate.

În timpul procesului, românul a declarat că și-a pierdut venitul stabil în timpul pandemiei și avea nevoie urgentă de bani pentru îngrijirea mamei sale bolnave și pentru școala privată a fiicei sale. Cristinel D. a recunoscut acuzațiile. Deoarece nu mai avusese antecedente penale, judecătorul a fost indulgent și a dispus o pedeapsă de doi ani cu suspendare. Complicele său este în continuare dat în urmărire.

AUTORUL RECOMANDĂ

5 magazine de haine sparte în 90 de minute. Cum a speriat Austria un hoț român

Un bărbat s-a încuiat într-un supermarket Carrefour și și-a umplut patru valize cu telefoane, detergent și carduri Pokemon 

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Ipocrizia USR. Cere PSD să-și retragă secretarii de stat, dar nici USR-știi nu și-au retras oamenii când au doborât guvernul Cîțu, cu voturile AUR. Gândul publică documentele
14:44
Ipocrizia USR. Cere PSD să-și retragă secretarii de stat, dar nici USR-știi nu și-au retras oamenii când au doborât guvernul Cîțu, cu voturile AUR. Gândul publică documentele
MILITAR Superwing ZR-300, noua dronă cu decolare verticală a Chinei. Misiunile de securitate urbană, la un alt nivel
11:12
Superwing ZR-300, noua dronă cu decolare verticală a Chinei. Misiunile de securitate urbană, la un alt nivel
Gândul de Vreme Coduri portocalii emise de meteorologi. Care sunt zonele vizate. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:33
Coduri portocalii emise de meteorologi. Care sunt zonele vizate. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ANALIZA de 10 Fiasco? Care sunt, de fapt, rezultatele de până acum ale campaniei militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Concluzii-cheie formulate de un expert Carnegie
10:00
Fiasco? Care sunt, de fapt, rezultatele de până acum ale campaniei militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Concluzii-cheie formulate de un expert Carnegie
MILITAR Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
09:00
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Mediafax
Povestea neștiută a „rutei 66” la 100 de ani de când există faimoasa șosea
Click
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Cancan.ro
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Creierul astronauților păstrează amintirea gravitației chiar și după luni în spațiu
EDUCAȚIE Elevi calificați la o competiție internațională de robotică din SUA, respinși la înscrierea la Bac. Explicația incredibilă a Ministerului Educației
20:13
Elevi calificați la o competiție internațională de robotică din SUA, respinși la înscrierea la Bac. Explicația incredibilă a Ministerului Educației
DESTINAȚII Faimoasa insulă grecească care deține 3 dintre cele mai bune plaje din lume, în 2026. Are o temperatură de 24 grade C în mai
20:00
Faimoasa insulă grecească care deține 3 dintre cele mai bune plaje din lume, în 2026. Are o temperatură de 24 grade C în mai
EXTERNE Dezvăluirea lui Trump despre OZN-uri face un pas înainte și întreaga lume așteaptă cu sufletul la gură să afle despre celebrele UAP-uri
19:51
Dezvăluirea lui Trump despre OZN-uri face un pas înainte și întreaga lume așteaptă cu sufletul la gură să afle despre celebrele UAP-uri
Nebunia prețurilor a început, pe măsura ce se apropie 1 mai. Doua nopți de cazare, pentru un cuplu, se aproprie și de 6.000 de euro la malul mării
19:28
Nebunia prețurilor a început, pe măsura ce se apropie 1 mai. Doua nopți de cazare, pentru un cuplu, se aproprie și de 6.000 de euro la malul mării
CONTROVERSĂ Doi bărbați din Africa de Sud au fost prinși concurând la categoria feminină. Pe ce loc au terminat cei doi
19:16
Doi bărbați din Africa de Sud au fost prinși concurând la categoria feminină. Pe ce loc au terminat cei doi
EXTERNE Crima care a îngrozit Japonia. Ce a făcut un angajat al unei grădini zoologice cu trupul soției
19:08
Crima care a îngrozit Japonia. Ce a făcut un angajat al unei grădini zoologice cu trupul soției

Cele mai noi

Trimite acest link pe