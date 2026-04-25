Un bărbat originar din România a fost condamnat definitiv după ce ar fi furat împreună cu un complice produse Apple și Samsung în valoare de aproximativ 160.000 de euro. Românul era angajat doar de 8 zile la un depozit de electronice din Germania.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost judecat la Regensburg (Bavaria) pentru fraudă informatică și fals în documente.

Cum ar fi acționat românul și complicele său

Românul s-a angajat în iulie 2024, împreună cu un cunoscut, în sudul Bavariei, la un angrosist de electronice specializat în produse Apple și Samsung. Potrivit procuraturii, cei doi au elaborat un plan foarte precis.

„În departamentul de expediere, inculpatul și celălalt suspect erau responsabili de ambalarea produselor comandate de clienți și expedierea acestora”, se arată în rechizitoriu, potrivit publicației Bild, citată de ȘtirileProTv.

Modul de operare al românului i-a uimit pe polițiștii germani. Astfel, în loc să trimită marfa către clienți, Cristinel D. lipea la punctul de încărcare noi etichete de expediere cu adrese de livrare modificate. Conform acuzațiilor, acesta a folosit „date de identitate alias”, adică date false. Coletele nu ajungeau la cumpărători, ci la puncte de ridicare alese de el. De notat că fapta a fost încadrată ca fraudă și fals în documente, nu ca furt.

Prin acest mod de operare ingenios, românul și complicele său ar fi reușit să sustragă din depozit 39 de colete cu iPhone-uri, MacBook-uri și alte produse electronice scumpe ale mărcilor Apple și Samsung.

Cum a fost descoperit

Când Cristinel D. a fost oprit întâmplător pe autostradă, în apropiere de Nürnberg, în timpul unui control al poliției. Anchetatorii au descoperit în mașina sa colete în valoare de aproximativ 30.000 de euro. Cu restul bunurilor, în valoare de circa 130.000 de euro, nu se știe ce s-a întânplat. Procuratura presupune că acestea au fost vândute în străinătate.

În timpul procesului, românul a declarat că și-a pierdut venitul stabil în timpul pandemiei și avea nevoie urgentă de bani pentru îngrijirea mamei sale bolnave și pentru școala privată a fiicei sale. Cristinel D. a recunoscut acuzațiile. Deoarece nu mai avusese antecedente penale, judecătorul a fost indulgent și a dispus o pedeapsă de doi ani cu suspendare. Complicele său este în continuare dat în urmărire.

