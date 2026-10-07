Fostul ministru PSD Adrian Câciu, mesaj de susținere pentru Luca Niculescu. „E prima oară când un premier desemnat nu vorbește doar despre deficit”

Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru PSD de Finanțe Adrian Câciu a susținut că noul premier desemnat schimbă modelul economic și pune accent pe puterea de cumpărare. Acesta a analizat mesajele transmise de Luca Niculescu înaintea noilor runde de negocieri politice și a subliniat că este pentru prima oară când, dintre cei 3 premieri desemnați anterior, aude un mesaj care nu pune accent doar pe deficitul bugetar, ci și pe creșterea economică. Luca Niculescu va avea consultări mâine, 8 octombrie, cu PSD, PNL și UDMR. Zilele trecute, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a transmis, după ședința PSD, că partidul nu va acorda votul de încredere guvernului Niculescu, dacă modul în care este administrată România nu se va schimba. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Fostul ministru PSD Adrian Câciu îl laudă pe Luca Niculescu că a vorbit despre creșterea economică

Luca Niculescu, care a spus că zilele acestea elaborează programul de guvernare, a precizat că ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Printre preocupările principale ale premierului desemnat se numără creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri.

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Fostul ministru PSD a reacționat la mesajul pe care l-a transmis premierul desemnat și a spus că mesajul lui de intenție aduce o perspectivă diferită. Acesta a menționat că e prima dată când un premier desemnat nu vorbește doar despre deficitul bugetar de dimineață până seara, ci despre soluții și îmbunătățiri.

„E vorba de un mesaj de intenție care, de fapt, denotă sau spune că schimbă modelul pe care l-am avut până acum. E prima oară când aud un premier desemnat că nu mai vorbește doar despre deficit de dimineața până seara, că vorbește despre creșterea economică, despre relansarea economică, despre puterea de cumpărare a oamenilor”, a spus fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu.

Masa negocierilor politice va valida caracterul practic al noului program

Fostul ministru PSD a făcut o paralelă cu abordările promovate anterior de premierul demis Ilie Bolojan sau de alți lideri politici desemnați de Nicușor Dan, printre care și Adrian Veștea. În viziunea sa, testul decisiv pentru aceste declarații de intenție va avea loc în cadrul consultărilor directe pentru stabilirea noului program guvernamental. Aplicarea acestor principii depinde de compromisurile dintre partide și de alocarea resurselor bugetare pentru obiectivele majore de dezvoltare.

„După Bolojan, eu n-am mai auzit pe niciunul, inclusiv pe Veștea. E o declarație de intenții. Acum, mâine, la negocieri, o vom vedea mai în practică”, a declarat fostul ministru PSD al Finanțelor Adrian Câciu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Ajustarea fiscală a coborât deficitul la 7,9% din PIB în timp ce dobânzile au atins 60 de miliarde de lei

Discuțiile despre orientarea politicilor economice vin în contextul în care România a înregistrat un deficit bugetar calculat pe metodologia europeană de 7,9% din PIB în 2025, în scădere de la 9,3% din PIB în 2024. Presiunea asupra bugetului de stat rămâne ridicată, în condițiile în care plățile anuale doar pentru dobânzile aferente datoriei publice au urcat la aproximativ 60 de miliarde de lei.

Fiecare punct procentual redus din deficit echivalează cu o economie substanțială de fonduri, necesară pentru direcționarea banilor către mari proiecte de infrastructură. Menținerea unei traiectorii sustenabile și atingerea țintei de deficit de circa 6% din PIB depind de capacitatea Executivului de a stimula ritmul de creștere economică fără taxe suplimentare.

Luca Niculescu este al 4-lea premier desemnat de Nicușor Dan în ultimele 5 luni de la moțiunea de cenzură

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce AUR și PSD au depus o moțiune de cenzură împotriva premierului demis, care a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate. Nicușor Dan a încercat ulterior două formule pentru instalarea unui nou executiv.

Prima desemnare a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus mandatul pe 14 iunie, înainte de a ajunge la votul Parlamentului, după ce a constatat că nu poate aduna o majoritate pentru un guvern format din specialiști. În aceeași zi, președintele l-a desemnat pe Adrian Veștea fără să se consulte în prealabil cu conducerea PNL, care a refuzat să-i acorde votul. Cabinetul propus de acesta a primit pe 22 iunie numai 189 de voturi, cu 44 mai puține decât pragul necesar învestirii de 233 de voturi. Parlamentarii PNL, USR și UDMR au decis să nu voteze și au părăsit sala la momentul votului. O decizie asemănătoare a fost luată și de AUR. George Simion anunțase că cei care rămân să voteze sunt considerați „trădători”.

A treia desemnare, o nouă resemnare

După 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări, care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a chemat partidele politice la consultări pe 16 septembrie. Pe masa negocierilor s-ar fi aflat două propuneri formulate de partide: Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

În cele din urmă Nicușor Dan a anunțat pe 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. A fost vorba de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR. Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină o majoritate în Parlament.

După eșecul lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a venit cu o nouă desmenare așa cum a promis cât timp era plecat în Praga, pe 5 octombrie. Luca Niculescu este acum noua propunere de premier și va începe consultările cu partidele politice mâine, 8 octombrie. Acesta va avea discuții PSD, PNL și UDMR. Întâlnirile vor avea loc la sediile formațiunilor.