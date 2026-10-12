„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 12 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Alina Gorghiu, analizează șansele guvernului Luca Niculescu

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Alina Gorghiu, deputat PNL, dezvăluiri despre guvernul Niculescu. Trece mai departe sau e o a patra variantă ratată? Ce înțelegeri a făcut premierul desemnat pentru următoarele 6 luni și ce condiții au pus partidele politice? Ce fac contestatarii lui Bolojan din interiorul PNL? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

S-au implicat americanii în demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Bolojan? Ce se va întâmpla cu ambasadoarea SUA din Grecia?

Susținătorii lui Georgescu au plecat de la Tribunal și au venit însoțiți de jandarmi la DIICOT. Judecătorii Tribunalului au amânat decizia prin care fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat din arest.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.