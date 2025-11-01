„Aspiratorul-SPION” a trimis hărți ale casei proprietarului către servere din toată lumea: „Dispozitivul s-a întors împotriva mea”

Un programator de computere a avut o surpriză extrem de neplăcută, după ce a achiziționat un aspirator inteligent în valoare de 300 de dolari. Bărbatul a descoperit că, din cauza unei aplicații instalate în sistemul de funcționare al aspiratorului, aparatul îi transmitea datele personale la servere aflate la jumătate de glob distanță.

Bărbatul a utilizat timp de un an aspiratorul inteligent iLife A11 – un gadget popular care a câștigat atenție în mass-media. Programatorul a dorit să afle mai mult despre mecanismul intern al electrocasnicului și atunci a descoperit că acesta transmite date sale personale la servere din toată lumea.

„Am decis să monitorizez traficul său de rețea, așa cum aș face cu orice așa-zis dispozitiv inteligent.” În câteva minute, a descoperit un „flux constant” de date trimise către servere „la jumătatea lumii”. „Aspiratorul meu robot comunica constant cu producătorul său, transmițând date pe care nu am fost niciodată de acord să le împărtășesc”, a scris Narayanan.

Programatorul a descoperit cum era „spionat” de compania producătoare a electrocasnicului

Inginerul a decis să dezactiveze funcția aspiratorului care permitea transmiterea datelor sale personale, însă această decizie s-a dovedit a fi extrem de neinspirată.

Aspiratorul a continuat să curețe câteva zile după aceea, până într-o dimineață devreme când a refuzat să pornească.

„L-am trimis la reparat. Centrul de service m-a asigurat că funcționează perfect. L-au trimis înapoi și – în mod miraculos – a funcționat din nou timp de câteva zile. Apoi, s-a oprit din nou.”

Programatorul a decis să dezasambleze aspiratorul în căutare de răspunsuri și astfel a descoperit că dispozittivul avea incorporat programul „Android Debug Bridge” , care putea transmite informații către orice al server și putea fi controlat de la distanță, fără permisiunea utilizatorului.

Surprizele au continuat, pentru că inginerul a mai descoperit un program program open-source conceput pentru a crea o hartă 3D a casei, date pe care gadgetul le transmitea înapoi companiei-mamă.

Cum l-a pedepsit compania pe inginer pentru dezactivarea aspiratorului

Bărbatul a mai precizat că a descoperit o linie de cod suspectă transmisă de companie către aspirator, exact în momentul în care a încetat să funcționeze.

„Cineva – sau ceva – a emis de la distanță o comandă de închidere”, a scris el. „Nu au încorporat doar o funcție de control de la distanță. Au folosit-o pentru a dezactiva permanent dispozitivul meu.”

Potrivit spuselor programatorului, compania care a fabricat dispozitivul avea „puterea de a dezactiva dispozitivele de la distanță și a folosit-o împotriva mea pentru că le-am blocat colectarea datelor… Dispozitivul s-a întors împotriva proprietarului.”

Foto: Envato/Amazon

