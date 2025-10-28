Prima pagină » Tehnologie » Microbuzele produse la Câmpina, printre vedetele unei expoziții de autovehicule din Bruxelles

Microbuzele produse la Câmpina, printre vedetele unei expoziții de autovehicule din Bruxelles

28 oct. 2025, 16:53, Tehnologie
Autovehiculele produse la Câmpina au făcut show printre giganții industriei mondiale de transport public. Producătorul de vehicule electrice din România a fost vedeta celui mai mare târg din lume dedicat autobuzelor și autocarelor de la Bruxelles. Microbuzele au atras atenția industriei prin tehnologie și performanță.  

Peste 550 de expozanți din 40 de țări au participat la cea mai mare ediție Busworld Europe iar România a fost reprezentată de o companie care produce microbuze electrice la Câmpina. Mașinile sunt proiectate pentru eficiență și sunt dedicate transportului local, dar și transportului elevilor în mai multe localități din România. Aveuro International din Câmpina a devenit un nume important în industria europeană datorită design-ului și a performanțelor.

Specialiștii din domeniu au fost surpinși de vehiculele produse la Câmpina, mai ales pentru tehnologie și eficiență, dar și pentru faptul că răspund cerințelor actuale de mobilitate verde. La ediția din acest an a Busworld Europe, compania din Câmpina a prezentat mai multe variante ale microbuzelor electrice, o versiune pentru transportul elevilor și o versiune urbană, ambele adaptate pentru persoanele cu dizabilități, dezvoltate pe platforme de Ford și Mercedes-Benz.

Succes internațional și exporturi în creștere

Producătorul de microbuze din Câmpina a impresionat liderii globali ai mobilității, nu prin lux, ci prin eficiență, fiabilitate și sustenabilitate. Pornită în 2007 ca o afacere de familie, compania din Câmpina a devenit un nume respectat în industria europeană, cu aproximativ 300 de microbuze produse anual. Aproximativ 95% din vehicule, utilizate atât pentru transport local cât și pentru transportul elevilor, sunt destinate exportului. Producătorul exportă maxiv către țări precum Franța, Spania și Israel și își consolidează astfel poziția pe piața externă de vehicule dedicate transportului public.

