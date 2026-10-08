Ce a pățit un turist român, cazat în vila Andreei Esca din Porumbacu de Sus: „Înțeleg că e la țară, dar..” Ce poză a făcut în cameră

Un turist român a povestit experiența dezamăgitoare avută la vila vedetei Pro TV Andreea Esca din Porumbacu de Sus.
Dan a stat două nopți în Oberwood, dar nu crede că va mai repeta experiența.
Turistul scrie, în recenzia lui de pe Booking, că proprietatea are doi câini și unul este destul de agresiv.
De asemenea, camerele nu sunt chiar curate, iar în baie este „evident umezeală”: „chiar și mirosul se simte”.
„Înțeleg că este la țară, dar a trebuit să mă lupt cu muștele, păianjenii și alte tipuri de insecte din cameră”, a mai scris turistul român.
Un alt minus constatat de Dan la cazarea oferită de Andreea Esca ar fi micul dejun destul de sărac.
Dan nu este primul turist nemulțumit de cazarea oferită de complexul lui Esca. Un turist israelian pe nume Ofir s-a arătat revoltat de condițiile de cazare din vilele celebrei prezentatoare de știri.
Deși a stat o singură noapte la Oberwood, bărbatul din Israel spune că nu ar mai repeta experiența.
La final, revoltat, a lăsat un review cu o stea pe Booking.com pentru resortul lui Esca.
„Nu este apă curentă! Nu ne puteam spăla părul și nu puteam trage apa la toaletă! A trebuit să folosim o găleată. Până la ora 22:00, dușul era inundat din cauza unui blocaj. Nu erau plase la ferestre. Nu erau ventilatoare în cabine”, a scris turistul israelian, după noaptea petrecută la Oberwood.
OberWood se află în Porumbacu de Sus, la 33 km de Piaţa Unirii, și include vedere la grădină, WiFi gratuit și parcare privată gratuită.
În ciuda review-ului turistului israelian, complexul are un scor de satisfacție de 9,7 pe Booking.com, oaspeții fiind, în general, foarte mulțumiți de condițiile de cazare.