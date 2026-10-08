Ce a pățit un turist român, cazat în vila Andreei Esca din Porumbacu de Sus: „Înțeleg că e la țară, dar..” Ce poză a făcut în cameră

Un turist român a povestit experiența dezamăgitoare avută la vila vedetei Pro TV Andreea Esca din Porumbacu de Sus.

Dan a stat două nopți în Oberwood, dar nu crede că va mai repeta experiența.

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Turistul scrie, în recenzia lui de pe Booking, că proprietatea are doi câini și unul este destul de agresiv.

De asemenea, camerele nu sunt chiar curate, iar în baie este „evident umezeală”: „chiar și mirosul se simte”.

„Înțeleg că este la țară, dar a trebuit să mă lupt cu muștele, păianjenii și alte tipuri de insecte din cameră”, a mai scris turistul român.

Un alt minus constatat de Dan la cazarea oferită de Andreea Esca ar fi micul dejun destul de sărac.