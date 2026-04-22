România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment care se desfășoară între 22 și 24 aprilie 2026. Târgul reunește numeroase state, precum și așezăminte turistice (hoteluri și resorturi) care își promovează serviciile.

Evenimentul se desfășoară la Almaty. Corina Martin, consul onorific al Republicii Kazahstan în România, a menționat faptul că propunerea ca România să participe la acest târg a venit în urmă cu 2 ani. Scopul este unul precis. Și anume, promovarea „pe o piaţă extrem de importantă de turişti”.

„Am propus pentru prima oară acum doi ani Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi colegilor din industrie să începem să ne promovăm pe o piaţă extrem de importantă de turişti, neabordată de România până atunci.

Le mulţumesc ministrului Irineu Darău, precum şi colegilor operatori hotelieri şi turoperatori prezenţi, alături de OMD Judeţean Constanţa şi OMD Constanţa – Mamaia, pentru că şi în acest an continuăm să mizăm pe oportunitatea şi importanţa prezentării destinaţiilor româneşti pe piaţa turiştilor kazahi”, a spus Corina Martin, care este şi consul onorific al Republicii Kazahstan în România.

„Suntem o destinaţie vedetă”

România a devenit o „destinație vedetă”, odată cu intrarea în Spațiul Schengen. Tot mai mulți turoperatori din Kazahstan, Azerbaidjan, Turkmenistan şi alte ţări asiatice s-au arătat interesanți de România, fiind prezenți la stand. Desigur, nu este singura țară prezentă la acest târg. Pe listă se află și Cipru, arată Economedia.ro.

„Dacă, la orice târg de turism din Europa, România este doar una dintre numeroasele ţări prezente şi este devansată de standuri mari şi generoase ale destinaţiilor concurente, care au bugete mult mai mari de promovare, la târgul din Kazahstan suntem o destinaţie vedetă, întrucât reprezentăm poarta de intrare către o experienţă de vacanţă în Europa. În plus, costurile de participare cu standul României la acest târg sunt printre cele mai reduse, comparativ cu participarea la alte târguri de turism”, mai spune Corina Martin.

Cea mai mare investiție străină din România implică mii de angajați kazahi în rafinăriile de la Petromidia, Năvodari, și Vega, Ploiești. În mod frecvent, angajații sunt vizitați de rude și prieteni. La întoarcerea în țara de origine, ei povestesc despre atracțiile turistice și peisajele de basm.

„Am derulat astăzi o întâlnire oficială bilaterală cu preşedintele JSC Kazakh National Tourism, Talgat Gazizev, în care am prezentat stadiul actual al colaborării pentru creşterea circulaţiei turistice între România şi Kazahstan, în al treilea an de la debutul acesteia. Împreună cu reprezentanţii MEDAT, am evidenţiat potenţialul extinderii colaborării şi am prezentat propuneri considerate de real interes de către partea kazahă, urmând să lucrăm, în săptămânile următoare, la memorandumul şi etapele concrete de implementare. În plus, întrucât LOT – Liniile Aeriene Poloneze vor introduce, în premieră, în acest an, un zbor direct între Varşovia şi Almaty, iar capitala Poloniei este bine conectată aerian cu oraşe din România, a fost anunţată organizarea unui infotrip, în premieră, pentru agenţii turoperatoare din România în Almaty, precum şi pentru turoperatori kazahi în România, în parteneriat cu LOT”, a adăugat vicepreşedinta FPIOR.

De altfel, deplasările de afaceri între Kazahstan şi România au crescut, având în vedere că Portul Constanța este un punct nodal esențial pentru ca mărfurile să tranziteze între regiunea Caucazului şi Europa de Vest.

