Vacanță ruinată. O familie de italieni și-a rezervat un zbor spre Cracovia, dar a ajuns la Craiova. Cum a fost posibil

O familie de italieni și-a rezervat un zbor spre Cracovia (Polonia), dar a ajuns la Craiova. Motivul este cât se poate de simplu. Prescurtările orașelor sunt apropiate. La Cracovia, prescurtarea este „KRK”, în timp ce prescurtarea pentru Craiova este „CRA”. Însă, chiar și în aceste condiții, apar și numele întregi în dreptul destinațiilor.

O familie din Basilicata a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România. Chiar dacă familia a ajuns aici, recunoscând greșeala, au avut parte de o vacanță plăcută. Familia rezervase zborul pe site-ul companiei aeriene, dar alesese orașul greșit, având în vedere că numele erau similare. Dar și-au dat seama de greșeală abia la sosire. În ciuda tuturor acestor lucruri, s-au bucurat de călătorie, notează Corriere Della Sera.

„Nu ne rămâne decât să râdem”

În timp ce tururile rezervate și cazarea plătită în avans îi așteptau la Cracovia, familia s-a trezit într-un alt oraș, cu o limbă diferită și un plan complet regândit. „Pățania” a fost povestită de familie pe un grup de Facebook, „Visiting Krakow”.

„Vrea cineva să râdă puțin? Sosire la poarta A8 a aeroportului din Bari, destinația indicată fiind Cracovia, dar aterizare la Craiova, în România. Motivul? Rezervare greșită (din partea noastră). Nicio problemă, nicio legătură ratată: doar o eroare umană, facilitată de două nume surprinzător de asemănătoare. Nu ne rămâne decât să râdem”, a povestit familia pe un grup de Facebook.

