Vacanță ruinată. O familie de italieni și-a rezervat un zbor spre Cracovia, dar a ajuns la Craiova. Cum a fost posibil

Schimbare de plan. O familie de italieni și-a rezervat un zbor spre Cracovia, dar a ajuns la Craiova. Cum a fost posibil
O familie de italieni și-a rezervat un zbor spre Cracovia (Polonia), dar a ajuns la Craiova. Motivul este cât se poate de simplu. Prescurtările orașelor sunt apropiate. La Cracovia, prescurtarea este „KRK”, în timp ce prescurtarea pentru Craiova este „CRA”. Însă, chiar și în aceste condiții, apar și numele întregi în dreptul destinațiilor.

O familie din Basilicata a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România. Chiar dacă familia a ajuns aici, recunoscând greșeala, au avut parte de o vacanță plăcută. Familia rezervase zborul pe site-ul companiei aeriene, dar alesese orașul greșit, având în vedere că numele erau similare. Dar și-au dat seama de greșeală abia la sosire. În ciuda tuturor acestor lucruri, s-au bucurat de călătorie, notează Corriere Della Sera.

Familia voia să ajungă în Polonia

„Nu ne rămâne decât să râdem”

În timp ce tururile rezervate și cazarea plătită în avans îi așteptau la Cracovia, familia s-a trezit într-un alt oraș, cu o limbă diferită și un plan complet regândit. „Pățania” a fost povestită de familie pe un grup de Facebook, „Visiting Krakow”.

„Vrea cineva să râdă puțin? Sosire la poarta A8 a aeroportului din Bari, destinația indicată fiind Cracovia, dar aterizare la Craiova, în România. Motivul? Rezervare greșită (din partea noastră). Nicio problemă, nicio legătură ratată: doar o eroare umană, facilitată de două nume surprinzător de asemănătoare. Nu ne rămâne decât să râdem”, a povestit familia pe un grup de Facebook.

Citește și

TURISM Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
16:45
Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
TURISM România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
15:00
România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
TURISM Biletele de avion sunt tot mai scumpe. Criza petrolului scumpește călătoriile în străinătate
21:02
Biletele de avion sunt tot mai scumpe. Criza petrolului scumpește călătoriile în străinătate
INVESTIȚIE Cum ar urma să arate orașul viitorului în Egipt: 165 de zgârie-nori într-un proiect uriaș de 27 miliarde dolari
11:40, 20 Apr 2026
Cum ar urma să arate orașul viitorului în Egipt: 165 de zgârie-nori într-un proiect uriaș de 27 miliarde dolari
MEDIU În următorii ani, Veneția ar putea ajunge sub ape din cauza schimbărilor climatice. Cercetătorii trag semnale de alarmă
18:56, 19 Apr 2026
În următorii ani, Veneția ar putea ajunge sub ape din cauza schimbărilor climatice. Cercetătorii trag semnale de alarmă
TURISM S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
10:51, 19 Apr 2026
S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
