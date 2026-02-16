Primarul orașului croat Split, Tomislav Šuta, a anunțat că, din această vară, vânzarea alcoolului va fi interzisă în supermarketuri, magazine specializate și alte unități comerciale din zonele desemnate ale orașului, în intervalul 20:00 și 06:00.

Măsura se vrea un răspuns la problemele persistente legate de consumul excesiv de alcool, mai ales în rândul turiștilor străini, dar decizia nu presupune interzicerea totală a alcoolului, ci limitarea accesului la băuturi alcoolice în afara locațiilor autorizate, în intervalul de noapte.

Autoritățile spun că astfel vor fi descurajate petrecerile stradale și comportamentele considerate inacceptabile în spațiile publice, relatează thetravel.com.

Centrul orașului Split a fost indicat drept una dintre cele mai problematice zone, din cauza numărului mare de cluburi, baruri și magazine deschise non-stop, unde alcoolul era vândut pentru consum pe stradă. Potrivit primarului Tomislav Šuta, aceste situații au afectat atât siguranța publică, cât și calitatea vieții rezidenților.

„Tocmai aici apar situații care afectează siguranța și calitatea vieții locatarilor”, a explicat edilul.

Noua restricție urmărește să reducă scenele de intoxicație publică și să limiteze consumul necontrolat în spațiile urbane intens frecventate de turiști, dar se aplică doar unităților comerciale care vând alcool pentru consum în afara localurilor.

Deși magazinele nu vor mai putea vinde alcool după ora 20:00, turiștii vor avea în continuare posibilitatea să consume băuturi alcoolice în cluburi, baruri și restaurante. Practic, vizitatorii nu vor mai putea cumpăra alcool din supermarketuri sau magazine de băuturi pentru a-l consuma pe stradă, dar vor putea comanda băuturi în locații autorizate, respectând regulile impuse de autorități.

Noua măsură nu este o premieră pentru Split, ci o continuare a politicilor de control al consumului de alcool. Autoritățile locale au mai introdus anterior restricții privind consumul în spațiile publice, în special în anumite zone turistice.

În anul 2023, Consiliul Local a adoptat o Lege a ordinii publice care a introdus amenzi pentru consumul de alcool în spațiile publice din Orașul Vechi, sit protejat UNESCO. Legea a avut ca scop reducerea tulburărilor provocate de turiștii care consumau alcool pe străzi.

Ca urmare, petrecăreții au fost redirecționați către cheiul Matejuška, o zonă cunoscută pentru socializare, iar noile restricții vin să limiteze și mai mult petrecerile în afara spațiilor autorizate.

Industria turistică salută schimbarea

Reprezentanții industriei turismului au primit pozitiv decizia autorităților locale. Darijo Šarić, directorul unei agenții de turism, a declarat că imaginea orașului Split se schimbă, iar accentul se mută de la turismul de petrecere la patrimoniul cultural și natural.

„În anii trecuți, Split a încurajat într-o anumită măsură imaginea de destinație de petrecere. Acum, turismul croat își schimbă direcția și pune accent pe patrimoniul cultural, frumusețea naturală și un mediu prietenos pentru familii”, a spus el.

Acesta a subliniat că noile reguli nu sunt menite să oprească distracția, ci să încurajeze un comportament responsabil și să mențină siguranța atât pentru turiști, cât și pentru localnici.

