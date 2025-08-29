Unui tânăr i s-a refuzat accesul într-un club de fițe pentru că este „român”: Aveam bilet. Portarul mi-a zis: „România same Africa. No acces”

Nu doar muncitorii asiatici se confruntă cu discriminarea în țara noastră, dar și românii plecați peste granițe. Unui tânăr român plecat la Barcelona, care a încercat să intre să petreacă într-un club de fițe, i s-a refuzat accesul, deși a plătit online intrarea.

„Nu mi-a venit să cred…” , a spus vloggerul de pe TikTok, supranumit Fredy Bstyl. Agenții de pază al localului nu i-au permis accesul în incintă.

Motivul? Era „român”.

Fredy Bstyl a relatat pe TikTok că nici africanilor nu le este permis să intre în local.

„Nu am pățit în viața mea așa ceva și vreau să vă zic și vouă că Barcelona nu e așa de roz precum pare. Aseară am vrut să merg cu tatăl meu în cel mai cunoscut club din Barcelona, clubul șapte mondial în lume. Am cumpărat bilete online deoarece cânta un artist italian foarte cunoscut. Am ajuns acolo, am stat la coadă 40 de minute și când am ajuns bodyguarzii de acolo se uitau foarte urât spre noi, și când am scos buletinul meu de românaș ne-au scos ca pe ultimii oameni, nici nu ne-au zis de ce ne-au scos afară. Am zis: „românii nu au acces?” Au zis că nu. I-am zis că am bilet și mi-a zis: „România same Africa. No acces.” Am rămas așa, nu îmi venea să cred, credeam că nu e real ce se întâmplă. Foarte recalcitranți. Am încercat să intru prin față, nici cea mai mică șansă.”, a povestit Fredy Bstyl.

Tânărul vlogger mai spune că s-a întâlnit o femeie româncă ce lucra acolo și mi-a spus că românii și italienii sunt cel mai rău văzuți în Spania.

„Banii pe bilete nu o să îi recuperez, dar mie mi se rupe sufletul de ce românii sunt tratați ca ultimii oameni aici, în Spania.”, a încheiat tânărul.

Sursa Foto: Shutterstock / TikTok

