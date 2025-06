A doua zi de foc la BACALAUREAT 2025. Concluzia unor candidați după examenul cu ”matrice, determinanți și limite”: ”MATEMATICA nu folosește la nimic”

Absolvenții de liceu au susținut astăzi cea de-a doua probă scrisă de la Bacalaureat. În funcție de specializarea pe care au urmat-o, candidații la Bacalaureat și-au testat cunoștințele la istorie sau la matematică.

La Colegiul Viilor din Capitală, mulți dintre tinerii care au susținut examenul au început să iasă din săli după o oră și jumătate.

Pentru un candidat, subiectele la matematică au fost ușoare, chiar dacă, spune el, speră doar la o notă de trecere.

„A fost ușor. Am dat la matematică. Sper la o notă bună. Am avut matrice, determinanți, limite, m-au pus în dificultate. Sper să iau un 6 și. Am făcut 1, 2 și puțin din 3, dar nu știu dacă sunt în totalitate corecte”, a spus el.

Acesta este de părere că matematica nu-i folosește în viață.

„Păi dacă pe dumneavoastră v-a oprit cineva vreodată și v-a întrebat de vreo limită sau ceva să-mi răspundeți dumneavoastră”, e de părere tânărul.

Un alt candidat la examenul de Bacalaureat speră la nota 7 la matematică. El spune că nu ar fi avut șanse să obțină o notă de trecere la examenul maturități dacă nu făcea meditații.

„Destul de ușor la matematică. Se putea mai bine. Iau peste 7. Am muncit destul. Au fost subiecte ușoare. La subiectul 3 a fost chiar ok. Nu a fost greu. Matematica nu-mi folosește la nimic. Așteptăm să vedem ce se întâmplă pe parcursul vieții.

La școală am avut o profesoară care nu a predat cum ar fi trebuit să predea un profesor de matematică, pe înțelesul elevilor. Am făcut meditații. Altfel, nu reușeam să iau bacul. Iau bacul și apoi o să merg la ASE, ca să nu mă îndrept către matematică. E mate, dar nu e ca la Politehnică. Nu m-am gândit încă ce o să fac. Vedem ce ne rezervă viitorul”, a spus adolescentul.

„Destul de ușor” a fost și examenul la istorie de la bacalaureatul din acest an, după cum susține un absolvent de liceu.

„Mi s-a părut destul de ușor, dar subiectul al treilea mi-a dat și bătăi de cap. Am dat la istorie. La eseu a picat statul român modern, iar la primul și al doilea subiect a picat comunismul. La eseu mi s-a părut cel mai greu. Mă aștept la un 7, 8 maxim. La subiectul al treilea nu am scris foarte mult pentru că eu știam lecția, dar nu știam cum să scriu pe foaie, cum să așez ideile pe foaie.

Am avut un blocaj pur si simplu. Am avut informațiile, am scris pe ciornă, dar nu am știut cum să formulez pe foaia de examen astfel încât să aibă sens propozițiile între ele.