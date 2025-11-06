Adam Jarubas, la Health EU Summit: “Avem nevoie de mai mulți bani pentru a investi în sănătate în țările membre”

Adam Jarubas, președintele Comisiei pentru Sănătate Publică (SANT) din cadrul Parlamentului European, a anunțat o inițiativă ambițioasă pentru consolidarea sistemelor de sănătate din statele membre. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Europa Connect – Health EU Summit, promovată de Gândul și desfășurată la sediul legislativului comunitar de la Bruxelles.

Conform europarlamentarului polonez, o nouă strategie dedicată bolilor cardiovasculare urmează să fie publicată luna viitoare, în paralel cu o legislație revizuită pentru sectorul farmaceutic, menite să stimuleze cooperarea și investițiile în sănătate la nivel european.

„Avem nevoie de mai multă colaborare în domeniul sănătății, avem nevoie de mai mulți bani pentru a investi în sănătate în țările membre și avem nevoie de o abordare comună”, a declarat oficialul european, subliniind importanța unei acțiuni coordonate în fața provocărilor medicale actuale.

Noua strategie privind bolile cardiovasculare va marca un pas esențial în combaterea uneia dintre principalele cauze de mortalitate din Europa.

“Lucrăm în prezent la o nouă legislație dedicată sectorului farmaceutic, care ar putea constitui un stimulent pentru consolidarea domeniului sănătății și a politicii de sănătate în cadrul activităților noastre comune europene”, a mai spus președintele Comisiei SANT.

Prin aceste inițiative, Uniunea Europeană urmărește nu doar o mai bună coordonare între statele membre, ci și o creștere a investițiilor în cercetare, prevenție și tratamente inovatoare.

