11 sept. 2025, 16:44, Video
Deși au trecut 3 luni de la preluarea funcției supreme în stat, Nicușor Dan nu pare preocupat să își onoreze numeroasele promisiuni din campanie. Prezent în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, sociologul Mirel Palada a argumentat de ce fostul primar al Capitalei joacă un rol pur decorativ în arhitectura statului, fiind butonat de instituțiile de forță.

Moderatorul emisiunii marca Gândul a observat că, de când polii puterii s-au schimbat, odată cu rezultatele alegerilor din 18 mai, practic nu mai există presă critică la adresa liderilor de pe prima scenă politică.

Liber la PR pentru liderii țării

Referitor strict la șeful statului, jurnalistul Ionuț Cristache a reamintit numeroase promisiuni încălcate de șeful statului. Și în mod special angajamentul asumat de Nicușor Dan în campania sa electorală, acela de a dezvălui dosarele secrete care au avut ca efect anularea alegerilor.

„În 6 luni de zile, statul ăsta n-a reușit să producă absolut nicio probă. Nimeni nu i-a deranjat cu vreo întrebare pe Bolojan și Nicușor Dan. Acest mincinos patologic, Nicușor Dan, minte continuu, a mințit toată campania, a mințit că nu crește TVA (…) S-a dus ieri la Televiziunea publică, unde nu a fost deranjat cu nicio întrebare (pare că toată lumea face PR pentru Bolojan și Nicușor). Și să vedeți ce spune despre anularea alegerilor (:…) stă catatonic pe fotoliul de la Cotroceni”, a comentat moderatorul.

Trăim într-un simulacru de democrație?

Invitatul său a adus în discuție faptul că, odată cu anularea alegerilor și o nouă rundă artificială de alegeri în luna mai, putem consemna victoria instituțiilor de forță asupra democrației.

„Trăim victoria instituțiilor de forță asupra democrației în România. Felul în care ele iau decizii arbitrare și de contra democrației fără să de consecință… de fapt, noi în momentul de față nu avem democrație. O contrazic pe doamna Lasconi că ea avea date că ar fi câștigat în fața lui Călin Georgescu. Anularea alegerilor nu a fost niciodată despre doamna Lasconi, Georgescu bătea cu 66% în turul 2. (…) Motivul pentru care instituțiile de forță au recurs la această soluție absolut samavolnică este că au așteptat până în turul 2 să vadă dacă nu cumva campania din turul 2 reușește să o împingă pe Lasconi în fața lui Georgescu”. 

Niciodată nu am crezut în dorința de a se afla adevărul al celor care sunt la putere din zona progresistă

În acest context, cunoscutul sociolog (foto) a recunoscut că nu a crezut niciodată în sloganul România onestă, care l-a ajutat pe actualul președinte să se impună în scrutinul prezidențial din luna mai.

„Niciodată nu am crezut în onestitatea și dorința de a se afla adevărul a celor care sunt la putere din această zonă progresistă. Nu cred în nicio informație oficială (…) Președintele va avea un rol decorativ. Felul în care vine cu aceste comunicări ne conturează un profil de lider slab și inconsecvent și ne confirmă bănuielile (n.r. – lipsei de transparență) încă de când era primar al Bucureștiului”, a conchis Mirel Palada.

Mirel Palada denunță schema multinaționalelor de externalizare a profitului cu ajutorul BNR și prezintă date surprinzătoare

ATENȚIE! VIDEO CARE VĂ POATE AFECTA EMOȚIONAL! În ziua în care INFLAȚIA atinge un nou RECORD, după toate creșterile de taxe, impozite, reduceri de pensii, salarii, burse, e bine să ne aducem aminte ce promitea Nicușor Dan în campanie

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici:

