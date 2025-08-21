Gheorghe Piperea cere demisia judecătorilor CCR, după decizia de anulare a alegerilor din noiembrie 2024. Apelul avocatului Piperea vine după ce judecătoarea CCR Iulia Scântei a vorbit despre decizia Curții Constituționale de a anula alegerile, pe baza unor dovezi furnizate de CSAT prin intermediul unor documente declasificate special pentru judecători. Reamintim că sfârșitul anului 2024 avea să aducă o premieră istorică pentru România și anume anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

Gheorghe Piperea susține că judecătorii CCR și-au abandonat rolul constituțional de gardian ai Constituției și ai legii, motiv pentru care transmite că aceștia ar trebui urgent să demisioneze.

„Doamna Iulia Scântei este notar de profesie. A luat documentele de la CSAT și de la Serviciile secrete și, alături de alți opt notari – că le poți zice judecători – a pus pe hârtie cu antet decizia de anulare a alegerilor. Chiar așa a declarat dna Scântei: a luat de bune și autentice însăilările de la servicii. Chiar și notarii verifică legalitatea când emit un act autentic. Nu pun în act chiar tot ce cer, vor sau inventează părțile. Nu se alta, dar au o responsabilitate și de ai îi plătim: ca să nu introducă în circuitul civil scame sau rebuturi contractuale.

Cu atât mai mult, judecătorul nu pune în decizie toate falsurile, invențiile și bazaconiile părților, procurorilor, martorilor, experților, poștașului, grefierului. El dă decizia după lege și propria conștiință. Chiar și notarii verifică legalitatea când emit un act autentic. Nu pun în act chiar tot ce cer, vor sau inventează părțile. Nu se alta, dar au o responsabilitate și de ai îi plătim: ca să nu introducă în circuitul civil scame sau rebuturi contractuale.

Cu atât mai mult, judecătorul nu pune în decizie toate falsurile, invențiile și bazaconiile părților, procurorilor, martorilor, experților, poștașului, grefierului. El dă decizia după lege și propria conștiință. Pentru că și-au abandonat rolul constituțional de gardian ai Constituției și ai legii, notarii de la CCR care au anulat alegerile trebuie să demisioneze urgent”, scrie Piperea pe Facebook.

Ce spune o judecătoare CCR despre anularea alegerilor

Reamintim că Laura-Iuliana Scântei, judecător la Curtea Constituțională a României, a explicat marți la Râșnov, în cadrul unei dezbateri, cum s-a ajuns la anularea alegerilor, întrebarea fiindu-i adresată din public.

Judecătorul CCR a explicat mai bine de 20 de minute care sunt atribuțiile CCR și cum au decurs pașii atunci când Curtea a fost solicitată să intervină pentru a da un verdict, iar ulterior de ce s-a ajuns la anularea alegerilor prezidențiale.

„Conform legii, alegerile sunt definite prin trei criterii obligatorii: libere, periodice și corecte. Ele au fost libere, pentru că oamenii au putut vota candidatul dorit, dar și periodice, pentru că au avut loc la data stabilită”, a menționat Scântei.

Judecătoarea a precizat că a reflectat mult asupra acestui caz și a punctat că frauda electorală din ziua votului poate fi invocată doar dacă are amploarea necesară pentru a modifica ordinea candidaților sau rezultatul final.

„Curtea a stabilit că nu au existat fraude în ziua votării care să fi fost contestate de un competitor”, a mai explicat aceasta.

Rolul documentelor CSAT în decizia CCR și de ce s-a ajuns totuși la anularea alegerilor?

Judecătoarea CCR susține că explicația vine din documentele desecretizate ale CSAT, care au indicat nereguli în perioada campaniei electorale. Judecătoarea a arătat că a considerat esențial ca analiza corectitudinii alegerilor să nu se limiteze strict la ziua votului, ci să privească întreg procesul electoral.

„CCR nu are competențe să analizeze modul în care alte autorități își îndeplinesc atribuțiile. Noi am luat act de constatările CSAT, pe care le-am considerat autentice și veridice”, a precizat aceasta.

Dacă CCR nu ar fi anulat scrutinul pe baza informațiilor CSAT, atunci ar fi validat „ceva ce nu corespundea legii”, a concluzionat judecătoarea.

Din documentele CSAT, care arătau cum campania electorală a fost viciată, „noi nu am sancționat – și îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a explica oamenilor și poate de a ne cere scuze – niciun alegător pentru cum a votat, ci pentru faptul că un competitor nu a respectat niște acte normative obligatorii”, a mai spus judecătoarea.

„Noi am concluzionat că procesul electoral trebuia oprit, pentru că a fost viciat în formele în care au arătat alte autorități. Poate alte autorități ar fi trebuit să intervină și să detalieze înapoi. Noi am spus cum a fost afectată ordinea constituțională, dar poate trebuiau să vină niște răspunsuri mai complete”, a conchis magistratul CCR.

Fost membru CSM, reacție după declarația Iulianei Scântei

Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost judecător și fost membru CSM, subliniază miercuri pe pagina sa de Facebook faptul că Parchetul General ar trebui să se autosesizeze pentru a verifica dacă CCR a fost indusă în eroare cu intenție, după declaraţiile Iulianei Scântei în care aceasta a încercat să justifice decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

„Din declarațiile d-ei judecător Iulia Scântei de ieri eu nu am înțeles decât că CCR a fost indusă în eroare de CSAT pentru a lua hotărârea anulării alegerilor. Eu ca avocat dacă prezint cu intenție instanței lucruri neadevărate, susținând că sunt adevărate, în acest sens producând documente false, acest lucru ducând la o hotărâre greșită, voi fi cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni”, transmite Neacșu, pe Facebook.

Curtea Constituțională a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024

Reamintim că pe 24 noiembrie 2024 au avut loc alegeri prezidențiale în România, turul I. Un al doilea tur – între candidatul independent Călin Georgescu și Elena Lasconi – ar fi trebuit să aibă loc pe 8 decembrie 2024.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României (CCR) a anulat rezultatele primului tur al alegerilor – și a cerut reorganizarea procesului electoral în întregime.

În acea decizie, CCR a invalidat alegerile prezidențiale din România, iar procesul electoral urma să fie reluat integral. Decizia Curții a fost luată în mijlocul desfășurării votului pentru turul al doilea al alegerilor.

