În ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a criticat felul sistematic în care președintele Nicușor Dan sfidează Constituția, trasând și o paralelă cu forțarea de către fostul președinte Traian Băsescu a limitelor acesteia.

În viziunea cunoscutului gazetar, există o diferență esențială între Nicușor Dan și Traian Băsescu în ceea ce privește forțarea limitelor constituționale de la nivelul funcției supreme în stat. Astfel, dacă fostul președinte din perioada 2004-2014 încălca prerogativele constituționale susținând că iubește Constituția, lui Nicușor Dan pur și simplu nu îi pasă, căci are ”tupeu userist”.

”E tupeu userist”

De altfel, apreciază Cristoiu, toți președinții post-Revoluție au forțat prerogativele prezidențiale, însă cel mai grav este efectul asupra poporului pe care îl transmite abordarea sfidătoare a lui Nicușor Dan vizavi de Constituție.

”Mai țineți minte când venea și viola Constituția Băsescu? O viola și ne spunea că o iubea. Nicușor vine și ne spune: Da mă, am violat-o, și? E tupeu userist. Și? El nici nu își dă seama ce efecte sunt în poporul ăsta”.

Astfel, apreciază invitatul, Nicușor Dan cere respectarea legii, însă el însuși nu respectă procedurile, dând ca exemplu recenta numire a controversatului fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în funcția de consilier.

Cristoiu: ”Nicușor e primul care nu respectă procedurile”

”E primul care nu respectă procedurile. La ăia la DNA, la Parchet, procedura spune așa – aștepți până când se termină mandatul și acolo joci un teatru: am analizat, am făcut. Nu, el zice NU sunt mulțumit. La Voiculescu, aveți dreptate, unde e CSM, unde sunt procurorii? Pentru prima dată el adâncește dezastrul democrației în România pentru că puțin îi mai pasă ce se spune despre el”.

Dosarul lui Voiculescu se clasează în câteva zile, a mai punctat Ion Cristoiu referitor la cercetarea penală care îl vizează pe fostul ministru al Sănătății.

Emisiunea integrală poate fi vizionată aici:

