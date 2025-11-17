Prima pagină » Video » Cristoiu, siderat de cum încalcă Nicușor Dan Constituția: ”Băsescu viola Constituția și spunea că o iubește / Nicușor o violează și zice – ȘI?”

Cristoiu, siderat de cum încalcă Nicușor Dan Constituția: ”Băsescu viola Constituția și spunea că o iubește / Nicușor o violează și zice – ȘI?”

17 nov. 2025, 16:52, Video

În ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a criticat felul sistematic în care președintele Nicușor Dan sfidează Constituția, trasând și o paralelă cu forțarea de către fostul președinte Traian Băsescu a limitelor acesteia.

În viziunea cunoscutului gazetar, există o diferență esențială între Nicușor Dan și Traian Băsescu în ceea ce privește forțarea limitelor constituționale de la nivelul funcției supreme în stat. Astfel, dacă fostul președinte din perioada 2004-2014 încălca prerogativele constituționale susținând că iubește Constituția, lui Nicușor Dan pur și simplu nu îi pasă, căci are ”tupeu userist”.

”E tupeu userist”

De altfel, apreciază Cristoiu, toți președinții post-Revoluție au forțat prerogativele prezidențiale, însă cel mai grav este efectul asupra poporului pe care îl transmite abordarea sfidătoare a lui Nicușor Dan vizavi de Constituție.

Mai țineți minte când venea și viola Constituția Băsescu? O viola și ne spunea că o iubea. Nicușor vine și ne spune: Da mă, am violat-o, și? E tupeu userist. Și? El nici nu își dă seama ce efecte sunt în poporul ăsta.

Astfel, apreciază invitatul, Nicușor Dan cere respectarea legii, însă el însuși nu respectă procedurile, dând ca exemplu recenta numire a controversatului fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în funcția de consilier.

Cristoiu: ”Nicușor e primul care nu respectă procedurile”

”E primul care nu respectă procedurile. La ăia la DNA, la Parchet, procedura spune așa – aștepți până când se termină mandatul și acolo joci un teatru: am analizat, am făcut. Nu, el zice NU sunt mulțumit. La Voiculescu, aveți dreptate, unde e CSM, unde sunt procurorii? Pentru prima dată el adâncește dezastrul democrației în România pentru că puțin îi mai pasă ce se spune despre el”. 

Dosarul lui Voiculescu se clasează în câteva zile, a mai punctat Ion Cristoiu referitor la cercetarea penală care îl vizează pe fostul ministru al Sănătății.

Emisiunea integrală poate fi vizionată aici:

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cristoiu nu o iartă pe Ioana Ene Dogioiu pentru SINECURA de la Radio: Mă înnebunise “colonăleasa” cu intransigența/Când ești Robespierre, nu te duci

Ion Cristoiu: „L-aș întreba pe Nicușor Dan cum reușește să vorbească cu mâinile”

Citește și

CONTROVERSĂ Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!
16:54
Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!
VIDEO Dezvăluiri în plin scandal al sinecurilor. Cum a fost Ion Cristoiu la un pas să fie pus de PSD la Radio
16:11
Dezvăluiri în plin scandal al sinecurilor. Cum a fost Ion Cristoiu la un pas să fie pus de PSD la Radio
AI AFLAT! Cristoiu nu o iartă pe Ioana Ene Dogioiu pentru SINECURA de la Radio: Mă înnebunise “colonăleasa” cu intransigența/Când ești Robespierre, nu te duci
15:35
Cristoiu nu o iartă pe Ioana Ene Dogioiu pentru SINECURA de la Radio: Mă înnebunise “colonăleasa” cu intransigența/Când ești Robespierre, nu te duci
VIDEO Diana Șoșoacă și-a serbat ziua de naștere lângă MAE și Ambasada Ucrainei. Scandal cu poliția în plină stradă: „Trădătorii neamului românesc”
14:54
Diana Șoșoacă și-a serbat ziua de naștere lângă MAE și Ambasada Ucrainei. Scandal cu poliția în plină stradă: „Trădătorii neamului românesc”
POLITICĂ Vlad Gheorghe şi-a depus OFICIAL candidatura la Primăria Bucureşti: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte”
11:08
Vlad Gheorghe şi-a depus OFICIAL candidatura la Primăria Bucureşti: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte”
EXTERNE Donald Trump anunță „posibile discuții” cu președintele Venezuelei, la două zile după ce SUA a lansat un raid aerian asupra navelor din Pacific
10:53
Donald Trump anunță „posibile discuții” cu președintele Venezuelei, la două zile după ce SUA a lansat un raid aerian asupra navelor din Pacific
Mediafax
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o oprească
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui producător
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
Castelul Peleș: ambiții europene și modernitatea României din inima Bucegilor
POLITICĂ Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”
17:00
Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”
SPORT Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”
16:56
Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”
TRANSPORT Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
16:31
Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
EXTERNE Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online
16:20
Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online
ULTIMA ORĂ Arafat, reacție în cazul navei încărcate cu 4.000 de tone GPL, lovită de o dronă rusească: „Risc de explozie, impact de până la 4,5 – 5 kilometri”
16:03
Arafat, reacție în cazul navei încărcate cu 4.000 de tone GPL, lovită de o dronă rusească: „Risc de explozie, impact de până la 4,5 – 5 kilometri”
ALERTĂ Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate
15:47
Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate