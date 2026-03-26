Deputatul Adrian Giurgiu, la conferința Gândul Recycle Now: „Sistemul Garanție-Returnare, exemplu de succes. România poate recicla mult mai mult”

Bogdan PavelOana Zvobodă

Rezultatele Sistemului de returnare a ambalajelor demonstrează că România poate face progrese reale în gestionarea deșeurilor, susține Adrian Giurgiu, președintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței „Gândul Recycle Now United – Stronger united, greener tomorrow”.

Participarea numeroasă a reprezentanților autorităților și a celor mai mari jucători din piață la evenimentele dedicate reciclării și economiei circulare confirmă că România face pași importanți, dar încă are mult de recuperat în gestionarea deșeurilor, afirmă Adrian Giurgiu, președintele Comisiei de mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților.

„Discuțiile au fost foarte aplicate și foarte practice. Mă bucur că participăm la astfel de evenimente, pentru că România are încă mult de lucru pe partea de gestionare a deșeurilor, dar avem și lucruri bune de spus”, a declarat acesta.

Un exemplu concret de progres este Sistemul Garanție-Returnare, care a reușit să plaseze România într-o lumină pozitivă la nivel european.

„RetuRO pune România pe hartă din cel mai bun punct de vedere și ne arată că gestionarea deșeurilor se poate face într-un mod foarte profesionist. Dar pentru asta trebuie să învățăm atât din modul de lucru al acestui sistem, cât și de la alte modele”, a explicat Giurgiu.

Oficialul subliniază că românii răspund pozitiv atunci când există stimulente clare, iar rezultatele sunt deja vizibile.

„Românii își doresc să recicleze, iar un stimulent financiar de 0,50 lei a făcut minuni. Am ajuns la peste 9 miliarde de ambalaje returnate prin sistemul Returo”, a precizat el.

Pe lângă succesul actual, există oportunități de extindere a unor modele similare și în alte domenii ale reciclării.

„Și alte sisteme, unele similare, altele diferite, pot fi implementate. Nu înseamnă că nu sunt bani, dar aceștia pot fi reinvestiți, iar rezultatul va fi un mediu mai curat”, a adăugat președintele Comisiei de mediu.

Impactul unei gestionări eficiente a deșeurilor este vizibil nu doar în statistici, ci și în viața de zi cu zi.

„Ne dorim păduri fără deșeuri, drumuri fără textile aruncate și un aer curat, fără poluare din arderea deșeurilor. Acestea trebuie reciclate și reutilizate, pentru că despre asta este vorba în final”, a subliniat deputatul.

În concluzie, deșeurile nu mai trebuie privite ca o problemă, ci ca o oportunitate economică.

„Este o resursă care nu trebuie să fie aruncată și să ne afecteze sănătatea. Poate fi refolosită ca materie primă în multe industrii din România”, a concluzionat Adrian Giurgiu.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”

Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!

Dan Ceaușescu, CEO GreenPoint, la Gândul Recycle Now: „Fără penalități reale și reguli clare, sistemul de reciclare nu va funcționa corect”

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Elena Simina Lakatos, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: „Avem instrumentele pentru a accelera schimbarea”
15:00
Elena Simina Lakatos, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: „Avem instrumentele pentru a accelera schimbarea”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
09:00
Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”
08:30
Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”
ACTUALITATE Victor Ponta: „CSAT-ul nu trebuie să-și dea acordul pentru folosirea bazelor românești. Acordul SUA-România le permite să facă multe lucruri”
08:00
Victor Ponta: „CSAT-ul nu trebuie să-și dea acordul pentru folosirea bazelor românești. Acordul SUA-România le permite să facă multe lucruri”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
07:30
Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”
07:00
Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
Cancan.ro
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
TOP 5 abateri ce vor fi surprinse de camerele RADAR din e-SIGUR
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Smalțul dinților dezvăluie ce mâncau primii mesopotamieni
IMOBILIARE Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Constanța: Costă doar 20.000 euro
15:27
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Constanța: Costă doar 20.000 euro
SĂNĂTATE Care sunt factorii declanșatori ai migrenelor din martie. Ce spun medicii
15:12
Care sunt factorii declanșatori ai migrenelor din martie. Ce spun medicii
ECONOMIE Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează: „Guvernul luptă cu criza energetică și închide centrale funcționale și nu face altele în locul acestora. De ce? Pentru că așa s-au angajat guvernanții să facă prin PNRR”
15:11
Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează: „Guvernul luptă cu criza energetică și închide centrale funcționale și nu face altele în locul acestora. De ce? Pentru că așa s-au angajat guvernanții să facă prin PNRR”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu critică Ordonanța crizei carburanților: „Lucrurile puteau fi făcute mai repede / Nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi”
15:10
Sorin Grindeanu critică Ordonanța crizei carburanților: „Lucrurile puteau fi făcute mai repede / Nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi”
INCIDENT Lovitură la Primăria Ivești: hoții au fugit cu 90.000 de lei după o spargere ca în filme
15:09
Lovitură la Primăria Ivești: hoții au fugit cu 90.000 de lei după o spargere ca în filme
EMISIUNI OFF The Record. Invitat: Daniel Horodniceanu, membru CSM, fost procuror șef DIICOT
14:56
OFF The Record. Invitat: Daniel Horodniceanu, membru CSM, fost procuror șef DIICOT

