Deputatul Adrian Giurgiu, la conferința Gândul Recycle Now: „Sistemul Garanție-Returnare, exemplu de succes. România poate recicla mult mai mult”

Rezultatele Sistemului de returnare a ambalajelor demonstrează că România poate face progrese reale în gestionarea deșeurilor, susține Adrian Giurgiu, președintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței „Gândul Recycle Now United – Stronger united, greener tomorrow”.

Participarea numeroasă a reprezentanților autorităților și a celor mai mari jucători din piață la evenimentele dedicate reciclării și economiei circulare confirmă că România face pași importanți, dar încă are mult de recuperat în gestionarea deșeurilor, afirmă Adrian Giurgiu, președintele Comisiei de mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților.

„Discuțiile au fost foarte aplicate și foarte practice. Mă bucur că participăm la astfel de evenimente, pentru că România are încă mult de lucru pe partea de gestionare a deșeurilor, dar avem și lucruri bune de spus”, a declarat acesta.

Un exemplu concret de progres este Sistemul Garanție-Returnare, care a reușit să plaseze România într-o lumină pozitivă la nivel european.

„RetuRO pune România pe hartă din cel mai bun punct de vedere și ne arată că gestionarea deșeurilor se poate face într-un mod foarte profesionist. Dar pentru asta trebuie să învățăm atât din modul de lucru al acestui sistem, cât și de la alte modele”, a explicat Giurgiu.

Oficialul subliniază că românii răspund pozitiv atunci când există stimulente clare, iar rezultatele sunt deja vizibile.

„Românii își doresc să recicleze, iar un stimulent financiar de 0,50 lei a făcut minuni. Am ajuns la peste 9 miliarde de ambalaje returnate prin sistemul Returo”, a precizat el.

Pe lângă succesul actual, există oportunități de extindere a unor modele similare și în alte domenii ale reciclării.

„Și alte sisteme, unele similare, altele diferite, pot fi implementate. Nu înseamnă că nu sunt bani, dar aceștia pot fi reinvestiți, iar rezultatul va fi un mediu mai curat”, a adăugat președintele Comisiei de mediu.

Impactul unei gestionări eficiente a deșeurilor este vizibil nu doar în statistici, ci și în viața de zi cu zi.

„Ne dorim păduri fără deșeuri, drumuri fără textile aruncate și un aer curat, fără poluare din arderea deșeurilor. Acestea trebuie reciclate și reutilizate, pentru că despre asta este vorba în final”, a subliniat deputatul.

În concluzie, deșeurile nu mai trebuie privite ca o problemă, ci ca o oportunitate economică.

„Este o resursă care nu trebuie să fie aruncată și să ne afecteze sănătatea. Poate fi refolosită ca materie primă în multe industrii din România”, a concluzionat Adrian Giurgiu.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”

Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!

Dan Ceaușescu, CEO GreenPoint, la Gândul Recycle Now: „Fără penalități reale și reguli clare, sistemul de reciclare nu va funcționa corect”