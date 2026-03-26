Elena Simina Lakatos, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: „Avem instrumentele pentru a accelera schimbarea”

Progrese există în colectarea separată și în dezvoltarea standardelor pentru economia circulară, însă potențialul României rămâne insuficient valorificat, susține Elena Simina Lakatos, director general al Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței „Gândul Recycle Now United – Stronger united, greener tomorrow”.

Din discuțiile legate de economia circulară indică un progres real al acesteia în România, dar, în același timp, și nevoia de accelerare a transformărilor structurale, afirmă Elena Simina Lakatos, director general al Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”.

„Discuțiile de astăzi mi s-au părut foarte constructive și sunt optimistă, ținând cont de rezultatele pe care le avem în ceea ce privește colectarea separată pe fracții, în special pentru PET, sticlă și doze. Desigur, există în continuare loc de mai bine”, a declarat aceasta.

Un element esențial pentru dezvoltarea sectorului îl reprezintă adoptarea unor standarde clare și a unor modele economice adaptate noilor cerințe de sustenabilitate.

„Consider foarte important faptul că avem standarde la nivel de economie circulară, inclusiv standarde ISO, pe care le putem folosi de acum înainte. De asemenea, modelele de business care apar pot contribui la schimbarea paradigmei și la dezvoltarea pieței”, a explicat Elena Simina Lakatos.

În paralel, formarea de specialiști devine o prioritate pentru consolidarea acestui domeniu în România.

„Cele două standarde ocupaționale la care se lucrează – expert în economie circulară și specialist în economie circulară, pentru care s-au obtinut includerea in COR – elaborate recent împreună cu Departamentul de Dezvoltare Durabilă vor sprijini dezvoltarea acestei piețe pe viitor”, a precizat ea.

Potrivit acesteia, interesul public și profesional pentru economia circulară este în creștere, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv pentru viitor.

„Mă bucur să văd că tot mai mulți oameni sunt interesați de economia circulară și încep să conștientizeze importanța valorificării resurselor pe care le punem pe piață și care, în prezent, nu sunt exploatate la adevăratul lor potențial”, a concluzionat Elena Simina Lakatos, director general al Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

