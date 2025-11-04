Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: „E o farsă. Votul liber al românilor a fost furat”

Călin Georgescu se prezintă marți, 4 noiembrie, la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar, unde este așteptat de sute de susținători. Oamenii au venit cu icoane și pancarte, încă de la orele dimineții și scandează „Călin Georgescu, președinte”. De asemenea, aceștia au venit și cu boxe din care răsună piesa piese patriotice.

UPDATE: Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea din sediul Poliției Buftea, unde a fost întâmpinat de susținători și jurnaliști.

„Am avut o declarație duminică pe care sunt convins că ați văzut-o toți. Ce pot să spun, eu consider că toate aceste alegeri sunt o farsă și nu am de ce să comentez o farsă. Asta este tot. Eu alături de poporul român așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. 2. Până una alta, votul liber al românilor a fost furat. 3. Din acest punct de vedere nu pot să am o abordare serioasă de niciun fel al acestor alegeri.

De aceea, pe ansamblu spun așa că tăria unei națiuni stă în moralitatea ei și poporul român, așa cum se și vede, și le mulțumesc tuturor, astăzi, încă o dată, a arătat că s-a trezit și a arătat cine este. Puterea lui este o stâncă de granit.

Când sufletul unui popor se ridică nimeni nu poate să îl îngenuncheze, la fel și în cazul meu. Când un sistem întreg este împotriva ta este dovada că ești pe drumul cel drept și nu ești singur.

Eu m-am ridicat prin credință, nu prin puterea mea. Dumnezeu m-a întărit atunci când oamenii m-au judecat și această încercare nu m-a doborât, ci m-a învățat că adevărata putere vine din rugăciune și din liniștea celui care așteaptă și nu urăște, pentru că iubirea și, de fapt, iertarea în mod special nu este semn de slăbiciune, ci o biruință”, a declarat Călin Georgescu.

Știre inițială.

Susținătorii lui Călin Georgescu a venit în număr mare la Poliția Buftea, pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Oamenii au adus icoane, scandează „Călin Georgescu, președinte!” și cântă piese patriotice.

Călin Georgescu ajunge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar, după ce Tribunalul București a decis menținerea controlului judiciar pentru 60 de zile, măsură dispusă de Judecătoria Sectorului 1 în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Călin Georgescu trimis în judecată pentru 11 infracțiuni

Procurorii îl acuză oficial pe Călin Georgescu de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și alte acuzații precum iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Foto: Gândul

