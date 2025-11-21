Prima pagină » Video » Întrebat de Gândul, Bolojan se face că nu înțelege problema angajării cumnatei lui Drulă în Guvern: „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie”

Întrebat de Gândul, Bolojan se face că nu înțelege problema angajării cumnatei lui Drulă în Guvern: „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie”

21 nov. 2025, 18:20, Video

Premierul Ilie Bolojan a răspuns, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria, la întrebarea jurnalistului Gândul, despre numirea  Alinei Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, în funcția de secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.  Potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, noul secretar de stat în MIPE a cerut decontarea din bani publici a cheltuielilor pentru cazare și transport, în contextul în care premierul Bolojan vorbește despre tăieri, concedieri și austeritate bugetară.

Premierul Bolojan uită de austeritate bugetară când vorbește despre drepturile miniștrilor și secretarilor de stat

„Așa cum știți, fiecare partid are o pondere în coaliție și propune secretar de stat. Doamna Gîrbea este propunerea de secretar de stat a USR. Din punct de vedere a reglementărilor legale a fost verificată, nu are niciun fel de probleme, are un parcurs profesional care arată bine. Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie. Din punctul ăsta de vedere, Guvernul a făcut ceea ce trebuie.

În ceea ce privește celelalte aspecte legate de drepturi, nu știu dacă a făcut cerere sau nu, dar așa cum știți, există prevederi legale pentru baza cărora un secretar de stat sau ministru poate beneficia de o locuință de serviciu pentru care plătește o anumită formă de chirie, în așa fel încât pe perioada funcției să aibă unde locui. Când eram secretar general al Guvernului, că se uitaseră cei care erau pe funcții în aceste apartamente după ce și-au terminat mandatul. Acum acest lucru nu mai este posibil”, a răspuns premierul la întrebarea Gândul.

Cine este Alina Gîrbea, cumnata lui Drulă angajată în MIPE

Dosarul „Sinecurile” din guvernul condus de Ilie Bolojan primește încă o filă după ce Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă – fost ministru al Transporturilor, fost președinte USR și actual candidat la Primăria Capitalei – a fost numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

  • Anul trecut, în declarația de avere depusă din postura de „candidată europarlamentară la Parlamentul European”, cumnata lui Drulă a specificat că a primit un salariu de peste 100.000 euro de la Comisia Europeană.
  • Alina Gîrbea are o casă moștenită în județul Hunedoara, dar și un apartament în Belgia, cumpărat împreună cu soțul său, Adrian-Florin Păun. Nici acesta nu stă rău la capitolul venituri – în 2024 a încasat peste 45.000 euro salariu de la firma pe care o administrează în Belgia, New Age Solution.

Cumnata lui Drulă: „Vă rog să-mi aprobați decontarea cheltuielilor de cazare și transport”

În solicitarea adresată lui Dragoș-Nicolae Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș-Nicolae Pîslaru, cumnata lui Cătălin Drulă precizează că nu deține o locuință personală.

„Vă rog să-mi aprobați decontarea cheltuielilor de cazare și transport, conform prevederilor legale în vigoare, pe perioada exercitării mandatului. Declar pe propria răspundere că nu dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuințe în municipiul București”, a scris Alina Gîrbea în cerere.

Ministrul Dragoș Pîslaru: „Nu e treaba mea”

Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, a fost întrebat dacă știa că noua secretară de stat din ministerul pe care îl conduce este chiar cumnata lui Cătălin Drulă.

Pîslaru a ținut să precizeze că evaluarea sa vizează strict competența profesională și nu relațiile de familie. În mod formal, potrivit lui Dragoș Pîslaru, ministerul a preluat numirea făcută de premierul Ilie Bolojan.

„Nu e treaba mea să fac astfel de analize. Una peste alta, eu am un rol instituțional: am primit-o în dimineața aceasta pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Nu e rolul meu să fac investigații privind viața ei personală, dar profesional vă asigur că are toată capacitatea de a îndeplini cu brio atribuțiile”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene.

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dragos Pislaru,/ Alexandru Dobre / Mediafax Foto

