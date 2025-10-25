Explozia devastatoare din Rahova a lăsat sute de oameni fără case. Locatarii deznădăjduiți nu știu pe ce drum să o apuce. Speriați și cu amintirile pierdute în locuințe își vor lucrurile înapoi. O femeie care locuia în „blocul groazei”, la etajul 1, spune că a rămas fără nimic. Nu are bani de medicamente, nu are bani de chirie și nu știe încotro să meargă.

„Groază și teroare! A fost ca o bombă care a explodat!”

Femeia a povestit clipele de coșmar prin care a trecut în urma dezastrului produs în blocul în care locuia. Mărturisește cum și-a văzut vecinii neputincioși strigând după ajutor.

„Amărăciune! Dumneavoastră ce ați face în locul meu? Cum ați proceda? Ați fi necăjită și supărată. La vârsta mea nu mai pot să reacționez. Eu nu ieșeam din casă decât la doctor și acum unde e locul nostru? Am stat în blocul care s-a dărâmat. Să auzi țipete, strigăte de ajutor, să-i vezi între plăci pe vecinii tăi, să vezi carne pe jos, picioare, corpurile lor. Ce să facem?

Cum am trăit explozia? Teroare! Groază și teroare! A fost ca o bombă care a explodat”, a relatat femeia.

„Pentru ucraineni au avut apartamente și pe noi ne pun să plătim”

Locatarii nu știu unde vor locui în perioada următoare. Femeia a explicat că are nevoie de bani să-și plătească chiria ca apoi primăria să-i deconteze cheltuielile. Banii, însă, sunt în casă.

„Am stat la hotel de vineri. Nu știm ce vom face. Nu ni s-a zis unde ne mutăm. Ne cheamă la primărie. Acolo nu e casa mea. Acolo dorm. Înainte ieșeam pe balcon la aer că am probleme cu inima. Am nouă operații. Nu una, nouă. Ce facem? Le-am spus: mă lăsați pe stradă? Să ne căutăm noi casă? Păi cu ce să căutăm că banii sunt în apartament. Toată lumea e supărată. Când vezi că-ți cad balcoanele în cap, și geamurile și tot.

Dumneavoastră ați putea să stați? Păi nu trebuie să fie primarul general aici să ne asigure locuințe? Căutăm noi locuințe când noi am avut locuințe. Da, dacă nu aveam locuință eram obligați să plătim chirie. Dar eu am casa mea de 53 de ani. De ce să-și bată joc de noi? Adică pentru ucraineni au avut apartamente și le-au plătit chirii și pe noi ne pun să plătim noi întâi. Ne despăgubește, dar tot noi trebuie să mergem, așa «hodorogi» pe la primărie să cerșim banii înapoi. Pentru ce să-i cerșim?

Păi cum intru eu într-o casă cu lucruri de căpătat când dulapurile mele sunt pline acasă. Cum fac? Cum procedez? N-am medicamente, n-am aparat de tensiune. Ce să fac? Stau pe stradă să-mi ia glicemia”, a povestit femeia.

Locuitorii din Rahova se mai apropie de „blocul groazei” doar pentru a aprinde lumânări pentru sufletele victimelor exploziei.

