Marcel Ciolacu acuză lipsa de imparțialitate referitor la dosarul DNA, în care e implicat Bolojan: „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern”

Ruxandra Radulescu
28 nov. 2025, 16:12, Video
Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, dosarul DNA în care este invocat numele lui Ilie Bolojan și ce vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete.

„Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru, iar primul ministru a declanșat un control prin Corpul de control al primului ministru în urma celor sesizate de acea persoană.

Deci au existat efecte după acea audiență”, a spus Marcel Ciolacu despre cazul afaceristului Fănel Bogos care a ajuns până în biroul premierului Bolojan.

Reacția Guvernului, contrazisă de procurorii DNA

Oana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a transmis susține că discuția Dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, procurorii consemnează însă că întâlnirea ar fi durat 4 ore.

Ce acuză procurorii

Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI și politicieni este la rândul ei compusă din 3 grupuri de interese iar interceptările și relatările din caz susțin că tot scandalul a ajuns și în atenția premierului Bolojan prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui care este și trezorierul PNL.

Cazul DNA a plecat de la Fănel Bogoș, patronul Vanbet SRL, la fermele căruia se găsise în septembrie 2024 un focar de salmonella, motiv pentru care șeful DSVSA, Mihai Ponea, a dispus neutralizarea a 230.000 de păsări.

Pentru că șeful DSVSA a refuzat să-i aprobe lui Bogoș dosarul de despăgubire, omul de afaceri a întreprins, “cu sprijinul mai multor persoane și sisteme relaționale de influență”, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui. Fănel Bogoș avea de luat de la DSVSA Vaslui o despăgubire de 13 milioane de lei.

El ar fi apelat la o serie de autorități, foști generali din Armată, servicii secrete, foști procurori, autorități centrale și locale doar pentru a-l schimba din funcție șeful DSVSA, Mihai Ponea.

Foto: captură

