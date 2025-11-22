Prima pagină » Video » Postul Crăciunului, văzut ca o croazieră în jurul lumii. Părintele Gabriel Cazacu de la Mănăstirea Cașin: Ne eliberăm de toxinele din hrana animală/Avem timp mai mult pentru sufletul nostru

Postul Crăciunului, văzut ca o croazieră în jurul lumii. Părintele Gabriel Cazacu de la Mănăstirea Cașin: Ne eliberăm de toxinele din hrana animală/Avem timp mai mult pentru sufletul nostru

Oana Zvobodă
22 nov. 2025, 06:00, Video
Galerie Foto 5

Postul Crăciunului se ține timp de 40 de zile înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului. Preoții spun că este o „călătorie spirituală” în care se obișnuiește ca oamenii să nu mănânce carne, lapte, brânză și ouă. Părintele Gabriel Cazacu, preot paroh la Mănăstirea Cașin din București, a explicat, pentru Gândul, ce semnificație are Postul Crăciunului. Totodată, preotul paroh a spus că, în post, ar trebui să ne gândim mai mult la binele aproapelui nostru. Astfel, mulțumirea sufletească va veni nu din ceea ce mâncăm sau evităm, ci din ceea ce dăruim.

Vezi galeria foto
5 poze

Postul Crăciunului este unul al luminii, al bucuriei pentru că oamenii sunt într-o „sfântă așteptare”.

„Bunul Dumnezeu lucrează acest plan de mântuire”

„Înaintea nașterii Domnului, omenirea era în întuneric, așa spun Sfinții Părinți. Toți așteptau împlinirea făgăduințelor, împlinirea prorocirilor, pentru că a existat un fir roșu în tot Vechiul Testament care îl vestea pe Hristos. Toți prorocii au spus că la un moment dat poporul ales va fi salvat, de venirea unui răscumpărător, un mângâietor.

Și atunci oamenii erau într-o sfântă așteptare. Imaginați-vă că stăpânirea romană era un regim foarte autoritar, evreii erau sub această stăpânire și bineînțeles că mulți așteptau cumva o revoltă socială. Așteptau ca un eliberator, un rege al pământului, să se ridice dintre ei și să-i elibereze. Numai că, în chip tainic, în chip nevăzut, Bunul Dumnezeu lucrează acest plan de mântuire, nu doar al poporului ales, ci a întregii lumi și se naște Fiul lui Dumnezeu dintr-o fecioară.

Părintele Gabriel Cazacu, preot paroh la Mănăstirea Cașin din București

Știm această foarte frumoasă istorisire biblică, în care Mântuitorul se naște într-o peșteră, la marginea unei comunități. Se naște sărac, se naște și este încălzit de răsuflarea animalelor, a necuvântătoarelor, se naște într-o iesle, așezat pe fân, deci nu în condiții de lux, așa cum se naște un fiu de împărat și acest fiu al Împăratului celui ceresc va răscumpăra lumea din păcat și din umbra morții.

Perioada postului ar trebui privită ca o călătorie. Ne îmbarcăm, toți, visăm la o călătorie lungă. Trăim cu această idee că într-o zi ne vom îmbarca pe un vas de croazieră și că vom face o călătorie în jurul lumii. Această călătorie din perioada postului ne apropie de acest mare praznic al nașterii Fiului lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, un arc peste timp. La fel, o perioadă plină de încercări, plină de ispite, de războaie, de tot felul de chestiuni care tulbură societatea. Și atunci, oamenii au nevoie de lumină spirituală.

Muncim în fiecare zi, ne facem datoria socială, ne ocrotim copiii, îi îngrijim, îi educăm, dar trebuie să le spunem ceva care este dincolo de lumea materială. Trebuie să le vorbim de lumină, trebuie să le vorbim de ceea ce ne motivează pe noi oamenii să fim mai buni.

Și postul, dincolo de aceste abțineri conștiente și voite de la anumite tipuri de mâncăruri, postul este un îndemn la bine. În post ne schimbăm viața. În post nu mai este vorba doar despre sine, despre mine, este vorba despre aproapele nostru, este vorba despre cei cu care am avut schimburi de idei, cu care am avut diferențe, cu care am avut uneori și conflicte.

Ne recunoaștem starea în care n-am fost foarte buni față de aproapele nostru și împlinim a doua mare poruncă – iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți și această poruncă se împlinește mai cu seamă în vremea postului. Postul este o stare spirituală care ne apropie de Dumnezeu”, a explicat părintele paroh.

„Postul Crăciunului este despre a dărui și fapte bune”

Părintele Gabriel Cazacu spune că este menit să ne regăsim pe noi cu ajutorul postului.

„E o călătorie spirituală și ne eliberăm de toxinele din hrana animală care ne împovărează trupul și ficatul și toate glandele. Ne eliberăm, iată. Avem timp mai mult pentru sufletul nostru. Ne spovedim, ne împărtășim, căutăm biserica, îl căutăm pe duhovnicul nostru și venim către sine. Este o călătorie și către noi. Ce am făcut eu bun? Este o autoevaluare.

Ce am făcut bun în această perioadă. Ce merit eu să primesc de sărbătoarea Nașterii Domnului, că noi primim și facem daruri. Acum, în această perioadă a postului, este despre a dărui și fapte bune. Îți dăruiești ție sănătate, îți dăruiești înfrânare, îl privești pe aproapele tău în ochi, faci o faptă bună, faci voluntariat, mergi într-un așezământ de copii, de bătrâni, într-un spital și dăruiești ceea ce ai în plus”, a precizat Gabriel Cazacu.

Mănăstirea Cașin din București

„Să nu se împovărăm cu multe mâncăruri substitut”

Acest post este mai ușor în comparație cu cel al Paștelui, pentru că, din cele 40 de zile, 14 sunt cu dezlegare.

„Se mai numește postul bucuriei, pentru că la capătul acestui post ne așteaptă un prunc care se naște. Deci este o veste extraordinară. Îi îndemnăm așadar pe creștinii cei buni, cei harnici, cei care au înțeles cu adevărat, care nu postesc pentru prima dată. Îi îndemnăm și pe aceia care ne ascultă și ne privesc acum să fie curioși, să descopere bunătatea și binefacerile postului.

Îi îndemnăm pe cei care țin cu regularitate posturile să nu se împovăreze cu foarte multe mâncăruri substitut, mâncăruri care imită gusturile acelea. Poate ne este dor de un gust cu care ne-am familiarizat, dar postul este și renunțare. Renunțăm pentru o perioadă la ceea ce ne face bine, la plăcerile trupului, la plăcerile ochiului, la toate plăcerile acestea care devin cumva suspendate în această perioadă și ne rămâne mult timp, timp pentru noi, timp pentru fapte bune, timp pentru autoevaluare, timp pentru rugăciune”, a îndemnat preotul.

Lăsatul Secului are loc în 14 noiembrie, dar dacă această dată pică miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi înainte. Postul Crăciunului se încheie pe 24 decembrie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
12:00
Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
VIDEO Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
11:58
Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca Ludovic Orban să fie alungat pentru că Sorin Grindeanu s-a supărat foarte tare pe campania dusă împotriva PSD-ului”
11:00
Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca Ludovic Orban să fie alungat pentru că Sorin Grindeanu s-a supărat foarte tare pe campania dusă împotriva PSD-ului”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Nu se poate ca Nicușor Dan să îi facă biografia lui Călin Georgescu. Nicușor n-are habar ce înseamnă un OFIȚER ACOPERIT”
10:30
Gigi Nețoiu: „Nu se poate ca Nicușor Dan să îi facă biografia lui Călin Georgescu. Nicușor n-are habar ce înseamnă un OFIȚER ACOPERIT”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Bolojan ne-a anunțat că pune în funcții de partid numai „valori”
10:00
Valentin Stan: Bolojan ne-a anunțat că pune în funcții de partid numai „valori”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?
HOROSCOP Zodia care termină anul 2025 în genunchi. AVERTISMENTUL celebrei Cristina Demetrescu
12:59
Zodia care termină anul 2025 în genunchi. AVERTISMENTUL celebrei Cristina Demetrescu
POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
SĂNĂTATE Medicul Vlad CIUREA dezvăluie cele două alimente care ne distrug creierul. „Moleșesc activitatea cerebrală”
11:58
Medicul Vlad CIUREA dezvăluie cele două alimente care ne distrug creierul. „Moleșesc activitatea cerebrală”