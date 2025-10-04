Prima pagină » Video » PROTEST emoționant în centrul Iașiului, după tragedia celor 7 copii, de la Spitalul de Pediatrie. Oamenii vor transparență: „Raportați adevărul”

Ruxandra Radulescu
04 oct. 2025, 22:01, Video
Tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii, internați la secția ATI, au murit, după ce au contractat o bacterie ucigașă, a stârnit un val de revoltă în societatea românească. Peste 100 de cetățeni au protestat sâmbătă, 4 octombrie, în Piața Națiunii din Iași, în fața Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, unde au venit cu pancarte și au aprins candele în memoria copiilor. 

Moartea celor șapte copii de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a scos în stradă peste 100 de protestari, care și-au manifestat indignarea față de cele întâmplate în instituția spitalicească.

Oamenii sunt revoltați față de lipsa de transparență în raportarea infecțiilor nosocomiale și modul în care autoritățile gestionează astfel de cazuri.

Piața Națiunilor a fost împânzită de zeci de candele aprinse, așezate cu grijă pentru a forma mesajul: „Neam ucis de nosocomiale”, în semn de solidaritate cu familiile îndoliate.

În ciuda temperaturilor scăzute, manifestanții, printre care și părinți însoțiți de copii mici, au protestat tăcut în fața Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, pentru a îndemna autoritățile să ia măsuri dure, după ce un nou caz cu bacterii periculoase, într-un spital din România, a ucis șapte copii.

Pe o pancartă enormă, protestatarii transmis că vor „adevărul” când vine vorba de cazurile de infecții din spitale.

„Murim cu zile de la infecții intraspitalicești! Raportați zilnic adevărul”, este mesajul oamenilor.

Organizatorii cer ca moartea copiilor de la secția ATI din Iași să nu devină doar o statistică, ci să determine o schimbarea reală în ceea privește managementul instituțiilor medicale.

Comunitatea Declic a actualizat și o petiție adresată ministrului Sănătății, prin care solicită un mecanism digital de raportare zilnică a infecțiilor nosocomiale.

Alexandru Rogobete, revoltat de mușamalizarea tragediei de la Iași

Ministrul Sănătății a precizat că, din informațiile existente, primul caz de infecție ar fi apărut pe data de 13 septembrie, însă a fost raportat abia pe 19 septembrie, când în spital erau deja 4 pacienți infectați.

În tot acest timp, oficialul de la Sănătate susține nu a primit nicio informare despre situația din spital și decesele care au avut loc. În plus, Alexandru Rogobete susține că spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și că nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare.

