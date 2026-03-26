Valentin Negoiță, la Gândul Recycle Now:”România are nevoie de infrastructură de colectare, nu de costuri mai mari pentru accesul la deseuri”

Dialogul dintre autorități, reciclatori și producători este esențial pentru viitorul economiei circulare, însă deficitul de infrastructură și presiunea costurilor rămân principalele provocări, avertizează Valentin Negoiță, președinte ECOTIC, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Conferinței „Gândul Recycle Now – Stronger united, greener tomorrow”.

Conferința dedicată reciclării a adus la aceeași masă principalii jucători din domeniu, un pas important pentru identificarea soluțiilor reale, consideră Valentin Negoiță.

„Cred că dialogul de astăzi a fost extrem de benefic pentru că a adus mai mulți jucători din piața deșeurilor: autorități de mediu la nivel înalt, colectori, reciclatori și reprezentanți ai producătorilor. Au fost abordate principalele teme pentru evoluția viitoare a pietei”, a declarat acesta.

Infrastructura, punctul slab al României

Una dintre cele mai mari probleme rămâne infrastructura de colectare precară în Romania, în comparație cu alte state europene.

„În primul rând vorbim despre colectare și îmbunătățirea infrastructurii, care este deficitară în România. Dacă ne comparăm cu alte țări, de exemplu Italia, care are aproximativ 6.500 de centre de colectare municipale, la noi le numărăm pe degete deși exista fonduri europene pentru înființarea de CAV-uri (Centre de aport voluntar). Acest lucru pune o presiune uriașă pe accesul la deseuri”, a explicat Valentin Negoiță.

Creșterea costurilor, un risc major

În acest context, majorarea contribuțiilor producătorilor pentru neatingerea țintelor de colectare DEEE către AFM nu este o soluție, ci ar putea genera efecte negative în lanț.

„Există discuții despre creșterea contribuției la AFM, dar acest lucru nu este fundamentat și ar duce la o spirală a costurilor. În prezent, costurile de gestionare a deșeurilor electrice sunt printre cele mai mari din Europa”, a spus el.

Valentin Negoiță a oferit și o comparație relevantă la nivel european.

„Majoritatea țărilor au costuri de gestionare a DEEE între 100 și 120 de euro pe tonă, în timp ce în România ajung la aproximativ 227 de euro pe tonă. O eventuală creștere ar pune presiune pe producători și, implicit, pe consumatori la achizitia de echipamente”, a subliniat președintele ECOTIC.

Schimbare de paradigmă: de la cantitate la calitate

Un alt punct important discutat în cadrul conferinței vizează noile reglementări europene în domeniul economiei circulare anunțate de Comisia Europeană.

„Odată cu noul pachet de economie circulară și cu viitorul regulament privind deșeurile electrice și electronice, presiunea pe cantități va scădea. Va conta mai mult calitatea deșeurilor care pot fi valorificate și reintroduse în circuitul economic”, a explicat Negoiță.

Potrivit acestuia, această schimbare va redefini modul în care funcționează industria.

„Începând cu anul viitor vom vorbi despre o schimbare de paradigmă, pe care noi o susținem”, a adăugat el.

Rolul esențial al informării publice

Nu în ultimul rând, educarea populației este crucială pentru succesul tranziției către economia circulară.

„Am susținut de la început campaniile nationale de informare și conștientizare, inclusiv pe cea anuntata azi de Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. Este extrem de important ca populația să înțeleagă rolul fiecărui gest în această tranziție spre economia circulara”, a concluzionat Valentin Negoiță, președintele ECOTIC.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”

Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementarea economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!

Dan Ceaușescu, CEO GreenPoint, la Gândul Recycle Now: „Fără penalități reale și reguli clare, sistemul de reciclare nu va funcționa corect”