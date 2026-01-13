Poleiul reprezintă un test dificil pentru șoferi, care ar trebui să fie prudenți și să facă manevre calculate în trafic. Dar mulți nu înțeleg și se supun riscurilor. Astfel, numai în Capitală, zeci de șoferi au fost sancționați și au rămas fără permis după ce au fost surprinși făcând drifturi pe drumurile publice.

Odată ce s-a așezat zăpada în parcarea unor mall-uri, locul li s-a părut tentant unor șoferi, dar 52 dintre ei au rămas fără permisul de conducere și au fost sancționați cu aproape 1.000 lei pentru comportament agresiv la volan. Și în Brașov, un sens giratoriu a ajuns pistă de drifturi după lăsarea serii.

Pentru cei care vor să evite manevrele periculoase, experții în conducerea defensivă vin cu soluții care îi vor ajuta să iasă dintr-o situație riscantă în trafic.

„În ziua de astăzi, toate mașinile au sistem ABS și atunci trebuie să apăs pe pedala de frână… «nesimțit». Vorbim de frânare de urgență. Pot să evit un obstacol, apăsând maximul pe pedala de frână, pentru că sistemul ABS știe să-mi țină roțile la limita blocării, la frânarea cea mai eficientă. Dacă sunt pe urme, pe urmele pe asfalt și pe lângă urme am zăpadă, atunci merg pe urme, adică pe asfalt. Dacă sunt pe urme și pe urme am gheață, atunci ies de pe urme ridicând puțin piciorul de pe pedală și intru prin zăpada afânată sau pe zăpada bătută. Când acele urme sunt cu polei și pe lângă am zăpadă bătută sau gheață, de aia zgrumțuroasă sau chiar zăpada afânată, atunci trebuie să mă duc cu roțile pe zona de aderență mai bună decât pe zăpada bătută”, a precizat pentru Știrile Pro TV Titi Aur, expert în conducere defensivă.

Chiar și așa, în condiții de iarnă, distanța de frânare poate fi de zeci de ori mai mare ca pe asfaltul uscat. Dacă o mașină oprește în condiții normale de la 50km/h, în 15 m, pe gheață această distanță poate crește până la 200 m, chiar și atunci când viteza de reacție a șoferului este una rapidă.

Specialiștii ne recomandă să folosim frâna de motor și să păstrăm distanța, deoarece orice manevră bruscă reduce aderența roților și crește riscul de derapaj sau de impact.