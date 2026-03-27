Schimbare radicală a vremii. Unde va ploua cu tunete și fulgere și unde va ninge. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
Vremea intră într-un proces de răcire, vântul intensifică senzația de frig, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis coduri galbene pentru mai multe regiuni ale țării. În vigoare, totodată, este și o informare meteorologică

În intervalul 27 martie, ora 05:00 – 27 martie, ora 22:00, potrivit ANM, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h. 

De asemenea, în intervalul 27 martie, ora 05:00 – 27 martie, ora 22:00, în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula local 20…30 l/mp.

Va ploua, iar în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm.

ANM: „Cod galben de precipitații însemnate cantitativ”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea la sfârșit de săptămână, dar și în weekend.

Este în vigoare un cod galben de precipitații însemnate cantitativ. La multe, la atitudini mai mari de 1.600m, vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă. De asemenea va fi și viscol.

  • Acest cod galben este valabil de astăzi de la ora 10:00 până pe 30 martie, la ora 10:00.
  • În sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ.
  • Vor fi mai ales averse, însoțite pe arii strânse de descărcări electrice, în după-amiaza zilei și în seara zilei de vineri și pe parcursul zilei de sâmbătă.
  • La munte vor fi precipitații mixte la altitudini mai mari de 1.600 m.
  • În Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă consistent, cu grosime medie de 40-50 cm și va fi viscol.

Până la sfârșitul acestui interval se vor acumula cantități de apă de 40-60l/m² și pe alocuri de peste 70-80l/m.

Un al doilea cod galbenvalabil de astăzi, de la ora 10:00 până mâine la ora 20:00 – vizează intensificări ale vântului în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei, unde vor fi viteze de 50-70km/h.

La altitudini mari, în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90-100 km/h.

Ultimul cod galben este valabil de astăzi, de la ora 20:00 până mâine la ora 17:00, cu intensificări ale vântului în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei, unde vor fi rafale de 50-65 km/h”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Sursa – ANM

ANM, prognoză specială pentru București

